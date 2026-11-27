संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत चिकित्सा विशेषज्ञों के 8 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नई दिल्ली नगर परिषद के अंतर्गत की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया आज, 28 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती की महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख विज्ञापन संख्या 14/2026 कुल पद 8 ऑनलाइन आवेदन शुरू 28 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2026 आवेदन बंद होने का समय शाम 6 बजे पात्रता तय होने की तारीख 18 दिसंबर 2026 साक्षात्कार या परीक्षा की तारीख चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल से अलग से बताई जाएगी

किन विशेषज्ञताओं में कितने पद हैं?

इस भर्ती में दो अलग-अलग चिकित्सा विशेषज्ञ पद शामिल हैं। दोनों पद समूह ‘क’ के राजपत्रित और गैर-मंत्रालयी पद हैं। दोनों का वेतनमान भी समान है। पदों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:

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पद विभाग या संस्थान पदों की संख्या विशेषज्ञ श्रेणी-3 (सूक्ष्मजीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 6 विशेषज्ञ श्रेणी-2 (रेडियो-निदान) नई दिल्ली नगर परिषद 2 कुल 8

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? कितने साल का अनुभव जरूरी है?

दोनों पदों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में निर्धारित स्नातकोत्तर योग्यता और संबंधित विशेषज्ञता में कार्य अनुभव जरूरी है। अभ्यर्थियों को 18 दिसंबर 2026 तक सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।

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जीवाणु विज्ञान में चिकित्सा स्नातकोत्तर उपाधि

जीवाणु विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का डिप्लोमा

सूक्ष्मजीव विज्ञान में चिकित्सा स्नातकोत्तर उपाधि

सूक्ष्मजीव विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का डिप्लोमा

एमबीबीएस के साथ चिकित्सा जीवाणु विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर

चिकित्सा सूक्ष्मजीव विज्ञान या जीवाणु विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर के साथ संबंधित विषय में पीएचडी या विज्ञान में उच्च शोध उपाधि

सूक्ष्मजीव विज्ञान या जीवाणु विज्ञान के पद के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए:

अनुभव: पहली स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता या अति-विशेषज्ञता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तीन वर्ष की अवधि वाले डीएम या एमसीएच पाठ्यक्रम को अनुभव की शर्त में शामिल किया जा सकता है। पांच वर्ष के ऐसे पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर पढ़ाई पूरी करने के तीन वर्ष और शेष दो वर्ष अनुभव में गिने जाएंगे।



विशेषज्ञ श्रेणी-2 के लिए योग्यता

रेडियो-निदान के पद के लिए अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की निर्धारित अनुसूचियों में शामिल मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ रेडियो-निदान में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है।

रेडियो-निदान में एमडी के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव

या रेडियो-निदान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के बाद कम से कम पांच वर्ष का अनुभव

आंशिक समय, दैनिक वेतन, अतिथि या आकस्मिक अनुबंध के आधार पर किया गया कार्य अनुभव नहीं माना जाएगा।

आयु सीमा कितनी है?

आयु की गणना आवेदन की अंतिम तारीख 18 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग है।

पद वर्ग सामान्य अधिकतम आयु विशेषज्ञ श्रेणी-3 अनारक्षित 40 वर्ष विशेषज्ञ श्रेणी-3 अन्य पिछड़ा वर्ग 43 वर्ष विशेषज्ञ श्रेणी-3 अनुसूचित जाति 45 वर्ष विशेषज्ञ श्रेणी-2 अन्य पिछड़ा वर्ग 48 वर्ष विशेषज्ञ श्रेणी-2 अनुसूचित जाति 50 वर्ष

चयन कैसे होगा?

इस भर्ती में चयन आयोग की ओर से सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। यदि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, तो आयोग साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को छांटने के लिए अतिरिक्त मानदंड अपना सकता है। यदि भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक मानक पूरे करने होंगे।

साक्षात्कार में कितने अंक जरूरी हैं?

साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा। अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

अभ्यर्थियों का वर्ग न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 50 अन्य पिछड़ा वर्ग 45 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग 40

साक्षात्कार या भर्ती परीक्षा की तारीख चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से अलग से बताई जाएगी।



आधिकारिक नोटिस देखें...



आवेदन शुल्क कितना है? किन अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी?

यूपीएससी की इस भर्ती में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। महिला अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?

अभ्यर्थियों को आयोग के आधिकारिक पोर्टल upsconline.nic.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी। आवेदन के चरण: