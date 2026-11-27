रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड ने सहायक प्रबंधक (विद्युत) के पदों पर नियमित भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके तहत कुल 20 पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमित आधार पर होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

आवेदन करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2026 है। भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

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विवरण निर्धारित तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 26 नवंबर 2026 ऑनलाइन शुल्क भुगतान शुरू होने की तारीख 26 नवंबर 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2026 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2026 आयु, योग्यता और अनुभव की गणना की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2026

कितने पद हैं और किन वर्गों के लिए कितनी सीटें हैं?

इस भर्ती के तहत सहायक प्रबंधक (विद्युत) के कुल 20 पद भरे जाएंगे। वर्ग के अनुसार पदों का ब्योरा इस प्रकार है:

अभ्यर्थियों का वर्ग पदों की संख्या अनारक्षित 09 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 01 अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) 05 अनुसूचित जाति 03 अनुसूचित जनजाति 02 कुल पद 20

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

सहायक प्रबंधक (विद्युत) के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या संबंधित ब्रांच में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इन शाखाओं के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन:

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विद्युत इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

विद्युत आपूर्ति इंजीनियरिंग

उपकरण एवं नियंत्रण इंजीनियरिंग

औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण इंजीनियरिंग

अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

इसके अलावा, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की ए और बी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

कितने प्रतिशत अंक जरूरी हैं?

सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के पास स्नातक डिग्री में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए।

यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से है, लेकिन अनारक्षित पद के लिए आवेदन करता है, तो उसे भी 60 प्रतिशत अंकों की शर्त पूरी करनी होगी।

दो साल का कार्य अनुभव जरूरी

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए संबंधित डिग्री प्राप्त करने के बाद कम से कम दो साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है। यह अनुभव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े निर्धारित क्षेत्रों में होना चाहिए। इन क्षेत्रों का अनुभव मान्य होगा:

रेलवे विद्युतीकरण

सामान्य विद्युत स्थापना

स्थल पर्यवेक्षण

विद्युत वितरण प्रणाली

विद्युत मशीनें

भवनों में विद्युत उपकरणों का निर्माण और रखरखाव

आयु सीमा कितनी है?

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 22 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों और कुछ अन्य श्रेणियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन कैसे होगा? लिखित परीक्षा में कितने अंक लाने होंगे?

राइट्स में सहायक प्रबंधक (विद्युत) के पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की जांच, साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा के अंक अंतिम चयन में 60 प्रतिशत महत्व रखेंगे। वहीं, साक्षात्कार के अंक 40 प्रतिशत महत्व रखेंगे। परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। हालांकि, अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना जरूरी होगा।



लिखित परीक्षा के प्रदर्शन और उपलब्ध पदों के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए चयन का अनुपात 1:6 निर्धारित किया गया है। अंतिम चयन में लिखित परीक्षा के 60 प्रतिशत और साक्षात्कार के 40 प्रतिशत अंक जोड़े जाएंगे। साक्षात्कार में तकनीकी दक्षता के लिए 30 प्रतिशत और व्यक्तित्व तथा कार्यक्षमता के लिए 10 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

चयन का चरण कुल चयन में महत्व लिखित परीक्षा 60 प्रतिशत तकनीकी दक्षता का साक्षात्कार 30 प्रतिशत व्यक्तित्व और कार्यक्षमता का साक्षात्कार 10 प्रतिशत कुल 100 प्रतिशत

चयन के बाद कितना वेतन मिलेगा?

सहायक प्रबंधक (विद्युत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये निर्धारित है। शुरुआती मूल वेतन 40,000 रुपये होगा।

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये शुल्क निर्धारित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 300 रुपये है। इन शुल्कों के अतिरिक्त लागू वस्तु एवं सेवा कर और अन्य शुल्क भी देने होंगे।

आवेदन कैसे करें? पूरी प्रक्रिया जानें

राइट्स ने इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। डाक या कुरियर से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के चरण इस प्रकार हैं: