उत्तर प्रदेश में होमगार्ड एनरोलमेंट प्रक्रिया-2025 के तहत नवचयनित स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट और प्रशिक्षण को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, एनरोलमेंट प्रमाण-पत्र केवल उन्हीं चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जो चिकित्सकीय परीक्षण और पुलिस सत्यापन दोनों में योग्य पाए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण या पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया लंबित है, उन्हें दोनों प्रक्रियाएं पूरी होने और योग्य पाए जाने के बाद ही एनरोलमेंट प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

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