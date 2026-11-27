क्या बदली है आवेदन की योग्यता?

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किस आदेश के बाद हुआ बदलाव?

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किन उम्मीदवारों को मिलेगा फायदा?

आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती की योग्यता को लेकर नया नोटिस जारी किया है। इसके अनुसार, अब ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने स्नातक पूरा करने के बाद किसी एक विषय में कम से कम दो साल का ऐसा डिग्री पाठ्यक्रम किया है, जिसे स्नातक डिग्री या उसके बराबर मान्यता मिली हुई है। इसके लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। वहीं, स्नातकोत्तर स्तर पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की शर्त रखी गई है। अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र तैयार रखने चाहिए।आयोग ने यह बदलाव उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 26 नवंबर 2026 को इस संबंध में नया नोटिस जारी किया गया। इसमें बताया गया कि स्नातक के बाद किसी एक विषय में कम से कम दो साल का मान्य डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती में आवेदन का अवसर दिया जाएगा। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा, जो जरूरी पढ़ाई पूरी करने के बावजूद पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे। आयोग ने योग्यता में राहत दी है, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया है।इस बदलाव का फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद किसी एक विषय में कम से कम दो साल का डिग्री पाठ्यक्रम किया। यह पाठ्यक्रम स्नातक डिग्री या उसके बराबर मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार अब टीजीटी के 17,735 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, केवल दो साल का पाठ्यक्रम पूरा करना ही पर्याप्त नहीं होगा। उम्मीदवारों को अंकों से जुड़ी जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी डिग्री की मान्यता और शैक्षणिक अंकों की जांच कर लेना जरूरी है।टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका 28 नवंबर 2026 तक ही है। आयोग ने साफ किया है कि योग्यता में बदलाव के बाद भी आवेदन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में पात्र उम्मीदवारों को आखिरी समय का इंतजार किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए नियम के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन और चयन फिलहाल अस्थायी रहेगा। उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और अंतिम चयन उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा। इसलिए आवेदन के साथ सभी जरूरी प्रमाण पत्र सही रखना जरूरी है।