एसबीआई में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती: आज से आवेदन शुरू, किस आधार पर होगा चयन? जानें पूरी प्रक्रिया

कितने पदों पर होगी भर्ती?

पद का नाम कुल पद मैनेजर (सिक्योरिटी) और डिप्टी मैनेजर (सिक्योरिटी) 60 अनुसूचित जाति (SC) 9 अनुसूचित जनजाति (ST) 4 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 16 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 6 सामान्य वर्ग (General) 25 कुल 60

कौन कर सकता है आवेदन?

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चयन कैसे होगा?

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कितनी मिलेगी सैलरी और फीस कितनी है?

दोनों पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मैनेजर पद के लिए सेना में मेजर या उससे ऊपर के पद पर कम से कम 10 साल की कमीशन सेवा जरूरी है। नौसेना और वायुसेना में इसके बराबर रैंक और सेवा अनुभव भी मान्य है। अर्धसैनिक बलों के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 10 साल की सेवा के साथ डिप्टी कमांडेंट होना जरूरी है। डिप्टी मैनेजर पद के लिए सेना में कैप्टन या उससे ऊपर के पद पर कम से कम 5 साल की कमीशन सेवा चाहिए। अर्धसैनिक बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में 5 साल की सेवा जरूरी है। दोनों पदों के लिए तय चिकित्सा मानक SHAPE-1 हैं।उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और प्रोफेशनल नॉलेज के चार हिस्से होंगे। परीक्षा में कुल 200 सवाल होंगे और कुल अंक भी 200 होंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज के सवाल 100 अंकों के होंगे और इसी हिस्से के अंक मेरिट में गिने जाएंगे। बाकी तीन हिस्से केवल क्वालिफाइंग होंगे। गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में हो सकती है।मैनेजर (सिक्योरिटी) का पद MMGS ग्रेड-3 और डिप्टी मैनेजर (सिक्योरिटी) का पद MMGS ग्रेड-2 के तहत है। मैनेजर का वेतनमान 85,920 रुपये से 1,05,820 रुपये और डिप्टी मैनेजर का वेतनमान 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहर प्रतिपूर्ति भत्ता, भविष्य निधि, एनपीएस के तहत पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है।