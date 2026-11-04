एसएससी सीजीएल 2026: जारी हुई उत्तर कुंजी, सात नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, जानें कैसे करें डाउनलोड

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 (सीजीएल टियर-1) की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं (रिस्पॉन्स शीट) भी उपलब्ध करा दी हैं। उम्मीदवार अब अपने उत्तरों का मिलान संभावित उत्तर कुंजी से कर सकते हैं। आयोग ने 4 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका और संभावित उत्तर कुंजी देख सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा।

कब आयोजित हुई थी एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा?

कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2026 की टियर-1 परीक्षा देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी।

परीक्षा शुरू होने की तारीख: 30 सितंबर 2026

परीक्षा समाप्त होने की तारीख: 28 अक्तूबर 2026

परीक्षा का चरण: टियर-1

उत्तर कुंजी जारी होने की तारीख: 4 नवंबर 2026

अब उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्ज जवाबों का मिलान आयोग की ओर से जारी संभावित उत्तर कुंजी से कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने संभावित अंकों का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी।

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एसएससी सीजीएल उत्तर कुंजी पर कब तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति?

आयोग ने संभावित उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय सीमा तय कर दी है। उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 सुबह 9 बजे से 7 नवंबर 2026 रात 9 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा। आपत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

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आपत्ति दर्ज करने की शुरुआत: 4 नवंबर 2026, सुबह 9 बजे

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख: 7 नवंबर 2026, रात 9 बजे

प्रति प्रश्न या उत्तर आपत्ति शुल्क: 50 रुपये

आपत्ति का माध्यम: केवल ऑनलाइन

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 नवंबर 2026 को रात 9 बजे के बाद मिलने वाली आपत्तियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, किसी दूसरे माध्यम से भेजी गई आपत्तियां भी स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय के भीतर ही अपनी आपत्तियां जमा कर दें।

आपत्ति दर्ज करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

आयोग ने उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने से पहले कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार, आपत्ति दर्ज कराने वाले मॉड्यूल में प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम वास्तविक परीक्षा में दिखे क्रम से अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षा की किसी एक पाली में शामिल सभी उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज कराने वाले मॉड्यूल में प्रश्नों और उत्तरों का क्रम समान रखा जाएगा। जबकि वास्तविक परीक्षा में अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों का क्रम अलग हो सकता है।



हालांकि, उम्मीदवारों ने परीक्षा के दौरान जो उत्तर चुने थे, वे आपत्ति दर्ज कराने वाले मॉड्यूल में बिल्कुल उसी तरह दिखाई देंगे। इसलिए उम्मीदवारों को प्रश्नों के क्रम के बजाय अपने चुने गए उत्तरों पर ध्यान देना चाहिए। आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। उम्मीदवारों को 10 अप्रैल 2026 को जारी आयोग की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ने की सलाह दी गई है।

तय समय के बाद नहीं मिलेगी उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिका

एसएससी ने अपनी सूचना में साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका और संभावित उत्तर कुंजी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसके बाद उत्तर पुस्तिका या संभावित उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने के लिए मिलने वाले किसी भी व्यक्तिगत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय रहते अपनी उत्तर पुस्तिका देख लें और जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति भी दर्ज करा दें।

एसएससी सीजीएल 2026 की उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपनी उत्तर पुस्तिका और संभावित उत्तर कुंजी देख सकते हैं।