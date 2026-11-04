आरएसएसबी: महिला पर्यवेक्षक भर्ती का रिजल्ट जल्द होगा जारी, मेरिट किसी भी समय वेबसाइट पर हो सकती है अपलोड

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) जल्द ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर सकता है। परीक्षा में शामिल हुई महिला उम्मीदवारों को अब रिजल्ट और मेरिट लिस्ट का इंतजार है। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना चयन देख सकेंगी। महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई 2026 को किया गया था। यह परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर आधारित माध्यम से हुई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के कुल 72 पदों को भरा जाना है।



भर्ती से जुड़ी प्रमुख जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पद का नाम महिला पर्यवेक्षक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग कुल रिक्तियां 72 परीक्षा की तारीख 24 जुलाई 2026 परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन ओएमआर आधारित परिणाम की स्थिति जल्द जारी होने की उम्मीद मेरिट लिस्ट पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in





बोर्ड ने आज मीटिंग में BCI, SCI और महिला पर्यवेक्षक परीक्षाओं के प्री डीवी result का अनुमोदन किया। सभी सफल हुए कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। BCI में पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट्स minimum required marks नहीं लाने से, काफी सीट्स नहीं भर पाएंगी। — Alok Raj (@alokrajRSSB) November 4, 2026

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राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए कौन महिलाएं पात्र थीं?

इस भर्ती में केवल उन्हीं महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर दिया गया था, जिन्होंने समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्नातक स्तर 2024 उत्तीर्ण की थी। यानी सीईटी स्नातक स्तर 2024 में सफल महिला उम्मीदवार ही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकती थीं। अब लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को परिणाम का इंतजार है। बोर्ड की ओर से मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा रोल नंबर की मदद से चयन की स्थिति देख सकेंगी।

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राजस्थान महिला पर्यवेक्षक की मेरिट लिस्ट में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिणाम के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी किए जाने की उम्मीद है। यह सूची लिखित परीक्षा के बाद अगले चरण के लिए चुनी गई उम्मीदवारों की जानकारी देगी। मेरिट लिस्ट में मुख्य रूप से ये विवरण हो सकते हैं:

परीक्षा और भर्ती से जुड़ी जानकारी।

उम्मीदवारों के परीक्षा रोल नंबर।

चयन या अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट होने की स्थिति।

लागू होने पर श्रेणी के अनुसार चयन की जानकारी।

भर्ती के अगले चरण से जुड़े जरूरी निर्देश।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर ध्यान से चेक करें।

राजस्थान महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें?

राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों की मदद से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगी।