इंजीनियरों के लिए सरकारी कंपनी में नौकरी: 143 पदों पर गेट परीक्षा के स्कोर से होगा चयन, 1.60 लाख तक वेतन

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) ने ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (GET) के 143 पदों पर भर्ती निकाली है। यह कंपनी कोयला मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भर्ती के तहत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और माइनिंग इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

NLC GET Recruitment 2026: आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

इस भर्ती में चयन GATE 2025 के स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 14 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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कार्यक्रम तारीख और समय आयु और योग्यता की कटऑफ तारीख 1 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 13 नवंबर 2026, सुबह 10 बजे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2026, रात 11:45 बजे अंतिम फॉर्म सबमिशन 16 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे

NLC GET Recruitment 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी संस्था एनएलसी इंडिया लिमिटेड पद का नाम ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (GET) विज्ञापन संख्या 10/2026 कुल पद 143 इंजीनियरिंग ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग चयन का आधार गेट 2025 स्कोर और इंटरव्यू आवेदन शुरू 13 नवंबर 2026 अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2026 योग्यता की कटऑफ तारीख 1 नवंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in

NLC Vacancy 2026: किस ब्रांच में कितने पद?

एनएलसी ने चार इंजीनियरिंग ब्रांच में कुल 143 पद घोषित किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 66 पद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान चार ऑपरेशनल एरिया में से किसी एक का चयन करना होगा।

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इंजीनियरिंग ब्रांच पद मैकेनिकल 66 इलेक्ट्रिकल 44 सिविल 23 माइनिंग 10 कुल 143

एरिया के अनुसार पदों का बंटवारा

ऑपरेशनल एरिया पद एरिया 1 - थर्मल पावर स्टेशन 80 एरिया 2 - माइंस और संबंधित सेवाएं 37 एरिया 3 - रिन्यूएबल एनर्जी और प्रोजेक्ट्स 18 एरिया 4 - कॉरपोरेट सर्विसेज और सपोर्ट 8 कुल 143

एरिया 1 में तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशन शामिल हैं। एरिया 2 में तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा की माइंस और संबंधित सेवाएं आती हैं। एरिया 3 में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एरिया 4 में कॉरपोरेट सेवाओं से जुड़े पद शामिल हैं। अभ्यर्थी केवल एक एरिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर एरिया की मेरिट सूची अलग तैयार की जाएगी। आवेदन जमा करने के बाद एरिया का विकल्प बदला नहीं जा सकेगा।

NLC GET Eligibility 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित विषय का GATE 2025 स्कोर भी जरूरी है।

ब्रांच आवश्यक डिग्री UR/EWS/OBC के लिए न्यूनतम अंक SC/ST के लिए न्यूनतम अंक मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 60% 50% इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग 60% 50% सिविल सिविल या सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 60% 50% माइनिंग माइनिंग इंजीनियरिंग 60% 50%

NLC GET Age Limit 2026: कितनी होनी चाहिए उम्र?

अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर होगी। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है।

वर्ग अधिकतम आयु सामान्य/EWS 30 वर्ष OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) 33 वर्ष SC/ST 35 वर्ष PwBD (सामान्य/EWS) 40 वर्ष PwBD (OBC-NCL) 43 वर्ष PwBD (SC/ST) 45 वर्ष

पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। सभी प्रकार की छूट मिलाकर अधिकतम आयु 58 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती।

NLC GET Selection Process 2026: कैसे होगा चयन?

एनएलसी की इस भर्ती में चयन के लिए दो चरण निर्धारित किए गए हैं। कुल 100 अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन होगा।

चयन का आधार अंक GATE 2025 स्कोर 80 पर्सनल इंटरव्यू 20 कुल 100

NLC GET Salary 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित अभ्यर्थियों को एक वर्ष तक ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें E-2 ग्रेड में 50,000 रुपये बेसिक वेतन मिलेगा। इसके साथ महंगाई भत्ता और बेसिक वेतन का 35 प्रतिशत सामान्य भत्ता दिया जाएगा।

विवरण जानकारी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष प्रशिक्षण के दौरान ग्रेड E-2 वेतनमान 50,000 से 1,60,000 रुपये शुरुआती बेसिक वेतन 50,000 रुपये प्रतिमाह अनुमानित सालाना CTC करीब 14.50 लाख रुपये

प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को नियमित कार्यकारी पद पर E-3 ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा। इस ग्रेड का वेतनमान 60,000 से 1,80,000 रुपये है और शुरुआती बेसिक वेतन 60,000 रुपये प्रतिमाह होगा। इसके अलावा प्रदर्शन आधारित वेतन (PRP), चिकित्सा सुविधा, समूह बीमा और कंपनी टाउनशिप में आवास जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।

NLC Recruitment 2026: कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान एसबीआई ई-कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

वर्ग आवेदन शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क कुल शुल्क सामान्य/EWS/OBC-NCL 500 रुपये 354 रुपये 854 रुपये SC/ST/PwBD/पूर्व सैनिक छूट 354 रुपये 354 रुपये

प्रोसेसिंग शुल्क में 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है। आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

NLC GET Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थी एनएलसी की आधिकारिक वेबसाइट के करियर सेक्शन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।