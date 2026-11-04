बैंक ऑफ बड़ौदा: 837 पदों पर निकली भर्ती, 24 नवंबर तक फॉर्म भरने का मौका, कौन कर सकता है आवेदन?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज (डब्ल्यूएमएस) विभाग में 837 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती में वरिष्ठ संबंध प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रमुख, समूह प्रमुख, निवेश उत्पाद प्रबंधक और निवेश प्रमुख के पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 4 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 नवंबर 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कब तक कर सकते हैं?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए 24 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।

विज्ञापन

कार्यक्रम तारीख अधिसूचना जारी होने की तारीख 4 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 4 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2026 शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2026 आयु, योग्यता और अनुभव की गणना की तारीख 1 नवंबर 2026 ऑनलाइन परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं साक्षात्कार की तारीख अभी घोषित नहीं अंतिम चयन की तारीख अभी घोषित नहीं

भर्ती की प्रमुख जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था बैंक ऑफ बड़ौदा विभाग वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज विज्ञापन संख्या BOB/HRM/REC/ADVT/2026/20 कुल पद 837 नौकरी का प्रकार निश्चित अवधि का संविदात्मक नियुक्ति शुरुआती संविदा अवधि 5 वर्ष आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 4 नवंबर 2026 अंतिम तारीख 24 नवंबर 2026 आयु और योग्यता की गणना 1 नवंबर 2026 नौकरी का स्थान पूरे भारत में आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in

किस पद पर कितनी रिक्तियां निकाली गई हैं?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुल 837 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। इनमें सबसे अधिक 791 पद वरिष्ठ संबंध प्रबंधक के हैं। यह पद उप प्रबंधक के स्तर का है। पद के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

विज्ञापन

विज्ञापन

पद का नाम पदनाम का स्तर रिक्तियां समूह प्रमुख सहायक उपाध्यक्ष-द्वितीय 8 निवेश प्रमुख सहायक उपाध्यक्ष-द्वितीय 1 क्षेत्रीय प्रमुख सहायक उपाध्यक्ष-प्रथम 35 निवेश उत्पाद प्रबंधक सहायक उपाध्यक्ष-प्रथम 2 वरिष्ठ संबंध प्रबंधक उप प्रबंधक 791 कुल पद 837

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता और अनुभव चाहिए?

इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ संबंधित पद के अनुसार निर्धारित व्यावसायिक प्रमाणपत्र और कार्य अनुभव भी होना चाहिए। अलग-अलग पदों के लिए अनुभव की न्यूनतम अवधि 3 से 12 वर्ष तक निर्धारित की गई है।



पद का नाम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम अनुभव समूह प्रमुख किसी भी विषय में स्नातक 12 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष संबंध प्रबंधक टीम के नेतृत्व का अनुभव निवेश प्रमुख स्नातक और निर्धारित एनआईएसएम प्रमाणपत्र 10 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष वरिष्ठ नेतृत्व का अनुभव क्षेत्रीय प्रमुख किसी भी विषय में स्नातक वेल्थ मैनेजमेंट, निवेश सलाह या पोर्टफोलियो प्रबंधन में 8 वर्ष निवेश उत्पाद प्रबंधक स्नातक और निर्धारित एनआईएसएम प्रमाणपत्र 5 वर्ष, जिसमें 3 वर्ष निवेश सलाहकार के रूप में वरिष्ठ संबंध प्रबंधक स्नातक और निर्धारित एनआईएसएम और/या आईआरडीए प्रमाणपत्र संबंधित संबंध प्रबंधन क्षेत्र में 3 वर्ष

किस पद के लिए कितनी आयु सीमा तय की गई है?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अलग-अलग पदों के लिए अलग आयु सीमा निर्धारित की है। आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

पद का नाम न्यूनतम आयु अधिकतम आयु समूह प्रमुख 35 वर्ष 50 वर्ष निवेश प्रमुख 35 वर्ष 50 वर्ष क्षेत्रीय प्रमुख 28 वर्ष 42 वर्ष निवेश उत्पाद प्रबंधक 26 वर्ष 45 वर्ष वरिष्ठ संबंध प्रबंधक 24 वर्ष 35 वर्ष

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती में सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये रखा गया है। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, पात्र पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को 175 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग 850 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग 850 रुपये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 850 रुपये अनुसूचित जाति 175 रुपये अनुसूचित जनजाति 175 रुपये दिव्यांगजन 175 रुपये पूर्व सैनिक/दिव्यांग पूर्व सैनिक 175 रुपये महिला उम्मीदवार 175 रुपये

इसके अतिरिक्त भुगतान के लिए लागू भुगतान गेटवे शुल्क भी देना होगा।

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

बैंक ऑफ बड़ौदा में उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। बैंक जरूरत के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और साक्षात्कार आयोजित कर सकता है। चयन प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल हो सकते हैं:

आवेदन पत्रों की जांच: उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी शर्तों की जांच होगी। ऑनलाइन परीक्षा: बैंक जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन: उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, संवाद कौशल, समस्या सुलझाने की क्षमता और पद के लिए उपयुक्तता का आकलन किया जा सकता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार: प्रारंभिक जांच और मूल्यांकन के बाद चुने गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। दस्तावेज सत्यापन: उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्र और कार्य अनुभव से जुड़े दस्तावेज जांचे जाएंगे। अंतिम चयन: मूल्यांकन के नतीजों, पात्रता और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, प्रमाणपत्र, आयु सीमा और अनुभव की शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है: