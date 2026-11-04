यूपी टीजीटी भर्ती की पात्रता में बड़ा बदलाव: ग्रेजुएशन में न्यूनतम अंकों की शर्त बदली, किन्हें मिलेगा फायदा?

उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत कुछ अभ्यर्थियों को स्नातक में न्यूनतम अंकों की अनिवार्य शर्त से छूट दी गई है। ताजा नोटिस में आयोग ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया था, उन पर स्नातक स्तर के न्यूनतम अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

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यह छूट किन अभ्यर्थियों को मिलेगी और इसका फायदा क्या है?

इसका सीधा मतलब है कि ऐसे अभ्यर्थियों को केवल स्नातक में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक न होने के कारण अपात्र नहीं माना जाएगा। हालांकि, यह छूट सभी उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी। इसका लाभ केवल निर्धारित तारीख से पहले संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा।

पहले शिक्षक भर्ती की निर्धारित योग्यता के अनुसार स्नातक में न्यूनतम अंकों की शर्त लागू थी। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने 29 जुलाई 2011 से पहले ही बीएड या प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर दिया था। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अब विशेष छूट दी गई है।

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बीएड या संबंधित पाठ्यक्रम में दाखिला 29 जुलाई 2011 से पहले होना चाहिए।

छूट केवल स्नातक स्तर के न्यूनतम अंकों की शर्त में है।

भर्ती की अन्य जरूरी योग्यताएं पूरी करना अनिवार्य रहेगा।

यह छूट 29 जुलाई 2011 या उसके बाद दाखिला लेने वालों को नहीं मिलेगी।

यूपी टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन कब तक कर सकते हैं?

मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने 2010 में बीएड में दाखिला लिया था। उसके स्नातक में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम अंक हैं। नए आदेश के अनुसार, केवल स्नातक में न्यूनतम अंकों की शर्त के आधार पर उसे अपात्र नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें:

आयोग ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्तूबर 2026 से शुरू की है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:



कार्यक्रम तारीख भर्ती विज्ञापन जारी 23 अक्तूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 24 अक्तूबर 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 26 नवंबर 2026 लिखित परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 (प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार)







यूपी टीजीटी भर्ती 2026 में कितने पदों पर होगी नियुक्ति?

यह भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी), प्रयागराज की ओर से निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के पद भरे जाएंगे। इस भर्ती में कुल 17,735 पद शामिल हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

विद्यालय का प्रकार पदों की संख्या बालक विद्यालय 16,193 बालिका विद्यालय 1,542 कुल पद 17,735

इस भर्ती के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और अन्य विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विषयवार रिक्तियों का पूरा विवरण आयोग के विस्तृत विज्ञापन में दिया गया है।