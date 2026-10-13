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Hindi News ›   Jobs ›   Sahitya Akademi Recruitment 2026 Cancelled: 30 Vacancies, Application Fee Refund and Latest Notice

साहित्य अकादमी की भर्ती रद्द: वापस होगा आवेदन शुल्क, भरी जानी थीं 30 रिक्तियां, नोटिस में क्या कारण बताया गया?

Tue, 13 Oct 2026 05:21 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 13 Oct 2026 05:21 PM IST
सार

साहित्य अकादमी में 13 पदों के लिए निकाली गई 30 रिक्तियों की भर्ती रद्द कर दी गई है। 13 अक्तूबर 2026 को जारी नए नोटिस में प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करने वाले उम्मीदवारों को पैसे लौटाए जाएंगे।
 

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Sahitya Akademi Recruitment 2026 Cancelled: 30 Vacancies, Application Fee Refund and Latest Notice
Sahitya Akademi Recruitment 2026 Cancelled - फोटो : AI Generated

विस्तार
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साहित्य अकादमी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन रद्द कर दिया है। अकादमी ने 13 अक्तूबर 2026 को इस संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 22 अगस्त 2026 को जारी विज्ञापन के तहत की जाने वाली भर्ती रद्द कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के तहत अकादमी में अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जानी थीं।

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क्यों रद्द की गई भर्ती?

साहित्य अकादमी के ताजा नोटिस में कहा गया है कि प्रशासनिक कारणों के चलते भर्ती को रद्द किया गया है। आवेदन कर चुके उम्मीदवारों का पैसा वापस किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा किया था, उन्हें नियत प्रक्रिया के तहत उनकी राशि वापस की जाएगी। अकादमी ने यह फैसला सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया है।


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21 अक्तूबर तक आवेदन का मौका था

पहले जारी भर्ती संबंधी जानकारी में आवेदन की अंतिम तारीख 21 अक्तूबर 2026 बताई गई थी। उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के जरिए आवेदन भेजना था। लेकिन अब साहित्य अकादमी ने भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया है। फिलहाल दिए गए नोटिस में भर्ती रद्द होने की जानकारी है, नई आवेदन तारीख या नई भर्ती की घोषणा नहीं है।

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साहित्य अकादमी में किन 13 पदों पर होनी थी भर्ती?

पुराने विज्ञापन के मुताबिक, साहित्य अकादमी में 13 तरह के पदों पर कुल 30 रिक्तियां निकाली गई थीं। इनमें वरिष्ठ प्रशासनिक पदों से लेकर लिपिक और बहु-कार्यकारी कर्मचारी तक के पद शामिल थे। इन पदों का विवरण इस प्रकार है:

  1. उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
  2. सहायक संपादक
  3. वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
  4. कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
  5. तकनीकी सहायक
  6. कार्यक्रम सहायक
  7. प्रकाशन सहायक
  8. प्रूफ रीडर सह सामान्य सहायक
  9. आशुलिपिक श्रेणी-दो
  10. संदेशवाहक सह सवार
  11. वैन चालक
  12. कनिष्ठ लिपिक
  13. बहु-कार्यकारी कर्मचारी
सभी 13 पदों के लिए अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट देने का प्रावधान था।

डिमांड ड्राफ्ट से आवेदन करने वालों को पैसे कैसे मिलेंगे?

साहित्य अकादमी के नए नोटिस के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा किया था, वे उसकी राशि वापस पाने के हकदार हैं। नोटिस में कहा गया है कि राशि नियत समय पर वापस की जाएगी।

हालांकि, उपलब्ध नोटिस में धनवापसी की निश्चित तारीख, राशि लौटाने की पूरी प्रक्रिया या इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

ऐसे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साहित्य अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर नजर रखें और अपने आवेदन तथा डिमांड ड्राफ्ट से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें।

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