साहित्य अकादमी की भर्ती रद्द: वापस होगा आवेदन शुल्क, भरी जानी थीं 30 रिक्तियां, नोटिस में क्या कारण बताया गया?

डिमांड ड्राफ्ट से आवेदन करने वालों को पैसे कैसे मिलेंगे?

साहित्य अकादमी के नए नोटिस के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा किया था, वे उसकी राशि वापस पाने के हकदार हैं। नोटिस में कहा गया है कि राशि नियत समय पर वापस की जाएगी।



हालांकि, उपलब्ध नोटिस में धनवापसी की निश्चित तारीख, राशि लौटाने की पूरी प्रक्रिया या इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।



ऐसे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे साहित्य अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर नजर रखें और अपने आवेदन तथा डिमांड ड्राफ्ट से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें।