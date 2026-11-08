आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2026: आज आवेदन की आखिरी तारीख, 3548 पदों के लिए रात 11:59 बजे तक भरें फॉर्म

रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए आज अहम दिन है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 8 नवंबर है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे रात 11:59 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 3,548 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 6 नवंबर 2026 थी, जिसे रेलवे भर्ती बोर्ड ने दो दिन बढ़ा दिया था।

आवेदन की आखिरी तारीख कब है?

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन की बढ़ी हुई समयसीमा आज खत्म हो रही है। उम्मीदवार 8 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी आज ही है। ऐसे में जिन युवाओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। आखिरी समय में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी परेशानी के कारण दिक्कत आ सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें।

विज्ञापन

कितने पदों पर होगी भर्ती?

यह भर्ती केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या सीईएन 06/2026 के तहत निकाली गई है। इसके माध्यम से कुल 3,548 पद भरे जाएंगे। भर्ती में गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल-कम-टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट-कम-टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी ग्रेजुएशन पूरा कर चुके युवा भर्ती की निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

फॉर्म में सुधार का मौका कब मिलेगा?

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने फॉर्म में गलतियां सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। आरआरबी के कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 9 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक खुली रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार तय नियमों के अनुसार अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकेंगे। हालांकि, आवेदन के समय खाता बनाने के लिए दी गई कुछ जानकारियों और चुने गए आरआरबी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इसलिए फॉर्म भरते समय सभी विवरण सावधानी से दर्ज करना जरूरी है।

आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

उम्मीदवार आवेदन में अपना नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी ध्यान से भरें। फोटो और हस्ताक्षर सहित सभी जरूरी दस्तावेज बोर्ड की ओर से तय प्रारूप में अपलोड करें। फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों को एक बार फिर जांच लें। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद उसकी रसीद या पुष्टि अपने पास सुरक्षित रखें। ध्यान रखें कि करेक्शन विंडो के दौरान भी कुछ जानकारियों में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आवेदन करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और सभी जरूरी निर्देश पढ़ने के बाद ही फॉर्म जमा करें।