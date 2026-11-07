इसरो में अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती: 10वीं से ग्रेजुएट तक को मौका, मेरिट से होगा चयन, जानें पूरी प्रक्रिया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR (SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा में अप्रेंटिस के 400 पदों पर भर्ती निकली है। इसका नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। इस भर्ती में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, टेक्नीशियन, डिप्लोमा (DCCP), ट्रेड और वोकेशनल अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी 6 नवंबर से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 26 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन पढ़ाई में मिले अंकों और दस्तावेजों की जांच के आधार पर किया जाएगा।

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