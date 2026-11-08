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एनटीए: आर्मी कैडेट कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, 4 जनवरी को होगी प्रवेश परीक्षा; जानें कैसे भरें फॉर्म

Sun, 08 Nov 2026 05:22 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 08 Nov 2026 05:22 PM IST
सार

आर्मी कैडेट कॉलेज में जनवरी 2027 सत्र में दाखिले के लिए एनटीए ने ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 4 जनवरी 2027 को कंप्यूटर पर होगी। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1150 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लिए 950 रुपये है। जानें आवेदन का तरीका, परीक्षा का समय और जरूरी निर्देश।
 

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NTA ACC January 2027 Admission Registration Begins Entrance Exam on January 4 Know How to Apply
NTA ACC January 2027 Admission - फोटो : AI Generated

विस्तार
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आर्मी कैडेट कॉलेज (ACC) जनवरी 2027 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस परीक्षा के जरिए आर्मी कैडेट कॉलेज में दाखिले का मौका मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को अपना फॉर्म 30 नवंबर 2026 तक जमा करना होगा। इसलिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय पर फॉर्म भर लें।
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परीक्षा कब और किस तरीके से होगी?

एनटीए की ओर से आर्मी कैडेट कॉलेज प्रवेश परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में होगी। इसमें उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की कुल अवधि 180 मिनट यानी तीन घंटे रखी गई है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट से जुड़ी जानकारी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी। इसलिए परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी जरूर जांच लें।
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कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

एनटीए ने अलग-अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क तय किया है। सामान्य, अनारक्षित, ओबीसी और ओबीसी-एनसीएल वर्ग के उम्मीदवारों को 1150 रुपये फीस देनी होगी। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 950 रुपये रखा गया है। उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए फीस जमा कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार 30 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाता है, तो उसे लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। इसके लिए तय आवेदन शुल्क के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
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ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/acccee/ पर जाएं। होमपेज पर Common Entrance Examination for ACC January 2027 के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन के बाद मिले लॉगिन विवरण की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें। अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और दूसरी जरूरी जानकारियां भरें। निर्देशों के अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपनी श्रेणी के हिसाब से फीस जमा कर दें।

फॉर्म भरने के बाद क्या करना होगा?

आवेदन फॉर्म भरने और फीस जमा करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। अगर फॉर्म में कोई गलती है, तो सबमिट करने से पहले उसे ठीक कर लें। इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा कर दें। प्रक्रिया पूरी होने पर कन्फर्मेशन पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसके प्रिंटआउट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन से जुड़ी सभी जानकारियां और भुगतान की रसीद भी संभालकर रखें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो।

आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

एनटीए ने उम्मीदवारों को आवेदन करते समय कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा है। उम्मीदवारों को फॉर्म केवल आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही भरना होगा। किसी दूसरे माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही आवेदन फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा, फॉर्म में उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा, जो आर्मी एजुकेशन डायरेक्टरेट में रजिस्टर्ड है। परीक्षा से जुड़ी जरूरी सूचनाएं उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी। इसलिए आवेदन के समय सही संपर्क जानकारी देना जरूरी है।
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