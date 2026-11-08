एनटीए: आर्मी कैडेट कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, 4 जनवरी को होगी प्रवेश परीक्षा; जानें कैसे भरें फॉर्म

परीक्षा कब और किस तरीके से होगी?

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कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

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ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं?

फॉर्म भरने के बाद क्या करना होगा?

आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

एनटीए की ओर से आर्मी कैडेट कॉलेज प्रवेश परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में होगी। इसमें उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की कुल अवधि 180 मिनट यानी तीन घंटे रखी गई है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट से जुड़ी जानकारी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी। इसलिए परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी जरूर जांच लें।एनटीए ने अलग-अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क तय किया है। सामान्य, अनारक्षित, ओबीसी और ओबीसी-एनसीएल वर्ग के उम्मीदवारों को 1150 रुपये फीस देनी होगी। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 950 रुपये रखा गया है। उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए फीस जमा कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार 30 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाता है, तो उसे लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। इसके लिए तय आवेदन शुल्क के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/acccee/ पर जाएं। होमपेज पर Common Entrance Examination for ACC January 2027 के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन के बाद मिले लॉगिन विवरण की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें। अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और दूसरी जरूरी जानकारियां भरें। निर्देशों के अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अपनी श्रेणी के हिसाब से फीस जमा कर दें।आवेदन फॉर्म भरने और फीस जमा करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। अगर फॉर्म में कोई गलती है, तो सबमिट करने से पहले उसे ठीक कर लें। इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा कर दें। प्रक्रिया पूरी होने पर कन्फर्मेशन पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसके प्रिंटआउट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन से जुड़ी सभी जानकारियां और भुगतान की रसीद भी संभालकर रखें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो।एनटीए ने उम्मीदवारों को आवेदन करते समय कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करने को कहा है। उम्मीदवारों को फॉर्म केवल आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही भरना होगा। किसी दूसरे माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही आवेदन फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा, फॉर्म में उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा, जो आर्मी एजुकेशन डायरेक्टरेट में रजिस्टर्ड है। परीक्षा से जुड़ी जरूरी सूचनाएं उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी। इसलिए आवेदन के समय सही संपर्क जानकारी देना जरूरी है।