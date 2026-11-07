आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2026: आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक भरें फॉर्म; जानें आवेदन का तरीका

आवेदन की तारीख क्यों बढ़ाई गई है?

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कितने पदों पर होगी भर्ती?

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फॉर्म में सुधार का मौका कब मिलेगा?

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

आरआरबी ने उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देने के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई है, जो किसी वजह से तय समय के अंदर फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब ऐसे उम्मीदवार 8 नवंबर की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें। समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि वेबसाइट पर ज्यादा भीड़ होने या तकनीकी परेशानी के कारण फॉर्म भरने में दिक्कत न आए। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपने पास तैयार रखें।आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती केंद्रीय रोजगार सूचना यानी CEN 06/2026 के तहत की जा रही है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 3,548 पदों को भरा जाएगा। इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल-कम-टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट-कम-टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। यानी ग्रेजुएशन पूरा कर चुके युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने फॉर्म में गलती सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। आरआरबी के बदले हुए कार्यक्रम के अनुसार, करेक्शन विंडो 9 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक खुली रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन में तय नियमों के अनुसार बदलाव कर सकेंगे। हालांकि, आवेदन के समय खाता बनाने के लिए दी गई कुछ जानकारियों और चुने गए आरआरबी में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय हर जानकारी ध्यान से दर्ज करना जरूरी है।उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी व्यक्तिगत और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरें। फोटो, हस्ताक्षर और दूसरे जरूरी दस्तावेज बोर्ड की ओर से तय किए गए प्रारूप में ही अपलोड करें। फॉर्म जमा करने से पहले नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी और अन्य सभी विवरण अच्छी तरह जांच लें। अगर कोई गलती रह जाती है, तो उसे सुधारने के लिए करेक्शन विंडो का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, कुछ जानकारियों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इसलिए पहली बार में ही आवेदन सही तरीके से भरना बेहतर रहेगा।आवेदन की जरूरी तारीखें क्या हैं?