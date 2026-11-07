दिल्ली: डीएसएसएसबी एमटीएस में 1000+ पदों पर भर्ती, 10वीं पास युवाओं को मिलेगा मौका; जानें पूरी प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 07 Nov 2026 03:42 PM IST
सार
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS के 1,075 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियमों के तहत छूट मिलेगी।
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विस्तार
दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के 1,075 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोर्ड ने 6 नवंबर 2026 को इस भर्ती से जुड़ा विज्ञापन जारी किया। इसके तहत दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर करना होगा।
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भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी क्या है?
- इस भर्ती के लिए DSSSB ने विज्ञापन संख्या 06/2026 जारी किया है।
- इसका पोस्ट कोड 810/26 है। भर्ती में मल्टी टास्किंग स्टाफ के साथ MTS आया (महिला) और MTS जनरल ड्यूटी के पद भी शामिल हैं।
- उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए।
- इसमें पदों के हिसाब से जरूरी योग्यता, उम्र सीमा और दूसरी शर्तों की जानकारी दी गई है।
- भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे दी गई है।
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जानकारी
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विवरण
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भर्ती बोर्ड
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दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
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पद का नाम
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मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)
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विज्ञापन संख्या
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06/2026
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पोस्ट कोड
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810/26
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कुल पद
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1,075
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नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख
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6 नवंबर 2026
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आवेदन शुरू होने की तारीख
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12 नवंबर 2026
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आवेदन की आखिरी तारीख
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11 दिसंबर 2026
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शैक्षणिक योग्यता
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10वीं पास
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उम्र सीमा
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18 से 27 वर्ष
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आवेदन का तरीका
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ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट
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dsssb.delhi.gov.in
कौन कर सकता है आवेदन?DSSSB MTS भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। इस भर्ती के लिए पहले से काम करने का अनुभव जरूरी नहीं बताया गया है। हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए कोई खास शर्त हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पद के हिसाब से योग्यता जरूर देख लें।
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किस विभाग में कितने पद हैं?DSSSB ने कुल 1,075 पदों पर भर्ती का एलान किया है। ये पद दिल्ली सरकार के नौ विभागों में भरे जाएंगे। सबसे ज्यादा 996 पद शिक्षा निदेशालय में हैं। इनमें 757 पद जनरल ड्यूटी और 239 पद आया (महिला) के हैं। बाकी पद व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दूसरे विभागों में रखे गए हैं। विभाग के हिसाब से पदों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
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