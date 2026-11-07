Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   DSSSB MTS Recruitment 2026 Notification Released for 1075 Posts Check Eligibility Vacancy Details and Apply On

दिल्ली: डीएसएसएसबी एमटीएस में 1000+ पदों पर भर्ती, 10वीं पास युवाओं को मिलेगा मौका; जानें पूरी प्रक्रिया

Sat, 07 Nov 2026 03:42 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 07 Nov 2026 03:42 PM IST
सार

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS के 1,075 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियमों के तहत छूट मिलेगी।
 

विज्ञापन
DSSSB MTS Recruitment 2026 Notification Released for 1075 Posts Check Eligibility Vacancy Details and Apply On
DSSSB MTS Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के 1,075 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोर्ड ने 6 नवंबर 2026 को इस भर्ती से जुड़ा विज्ञापन जारी किया। इसके तहत दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर करना होगा।
विज्ञापन

भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी क्या है?

  • इस भर्ती के लिए DSSSB ने विज्ञापन संख्या 06/2026 जारी किया है।
  • इसका पोस्ट कोड 810/26 है। भर्ती में मल्टी टास्किंग स्टाफ के साथ MTS आया (महिला) और MTS जनरल ड्यूटी के पद भी शामिल हैं।
  • उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए।
  • इसमें पदों के हिसाब से जरूरी योग्यता, उम्र सीमा और दूसरी शर्तों की जानकारी दी गई है।
  • भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे दी गई है।

जानकारी

विवरण

भर्ती बोर्ड

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)

पद का नाम

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)

विज्ञापन संख्या

06/2026

पोस्ट कोड

810/26

कुल पद

1,075

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख

6 नवंबर 2026

आवेदन शुरू होने की तारीख

12 नवंबर 2026

आवेदन की आखिरी तारीख

11 दिसंबर 2026

शैक्षणिक योग्यता

10वीं पास

उम्र सीमा

18 से 27 वर्ष

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

dsssb.delhi.gov.in

कौन कर सकता है आवेदन?

DSSSB MTS भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। इस भर्ती के लिए पहले से काम करने का अनुभव जरूरी नहीं बताया गया है। हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए कोई खास शर्त हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पद के हिसाब से योग्यता जरूर देख लें।
विज्ञापन

किस विभाग में कितने पद हैं?

DSSSB ने कुल 1,075 पदों पर भर्ती का एलान किया है। ये पद दिल्ली सरकार के नौ विभागों में भरे जाएंगे। सबसे ज्यादा 996 पद शिक्षा निदेशालय में हैं। इनमें 757 पद जनरल ड्यूटी और 239 पद आया (महिला) के हैं। बाकी पद व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दूसरे विभागों में रखे गए हैं। विभाग के हिसाब से पदों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आवेदन कब और कहां करना होगा?

DSSSB MTS भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवारों को 11 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं। वहां भर्ती से जुड़े विज्ञापन संख्या 06/2026 को खोलें और नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर जाकर मांगी गई जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा कर दें। आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंट या कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। भर्ती से जुड़े नए अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहें।

नोटिफिकेशन में क्या देखना जरूरी है?

उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पद के हिसाब से योग्यता, उम्र सीमा, आरक्षण और आवेदन से जुड़ी शर्तें दी गई हैं। खास तौर पर MTS जनरल ड्यूटी और आया (महिला) पदों की जरूरतों को ध्यान से समझें। आवेदन में कोई गलती होने से परेशानी हो सकती है। इसलिए नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी और दूसरी जानकारियां सही भरें। चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी निर्देशों की पूरी जानकारी के लिए DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विज्ञापन देखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed