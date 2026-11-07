दिल्ली: डीएसएसएसबी एमटीएस में 1000+ पदों पर भर्ती, 10वीं पास युवाओं को मिलेगा मौका; जानें पूरी प्रक्रिया

भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी क्या है?

इस भर्ती के लिए DSSSB ने विज्ञापन संख्या 06/2026 जारी किया है।

इसका पोस्ट कोड 810/26 है। भर्ती में मल्टी टास्किंग स्टाफ के साथ MTS आया (महिला) और MTS जनरल ड्यूटी के पद भी शामिल हैं।

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए।

इसमें पदों के हिसाब से जरूरी योग्यता, उम्र सीमा और दूसरी शर्तों की जानकारी दी गई है।

भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे दी गई है।

जानकारी विवरण भर्ती बोर्ड दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) पद का नाम मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) विज्ञापन संख्या 06/2026 पोस्ट कोड 810/26 कुल पद 1,075 नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 6 नवंबर 2026 आवेदन शुरू होने की तारीख 12 नवंबर 2026 आवेदन की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2026 शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष आवेदन का तरीका ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in

कौन कर सकता है आवेदन?

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किस विभाग में कितने पद हैं?

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आवेदन कब और कहां करना होगा?

नोटिफिकेशन में क्या देखना जरूरी है?

DSSSB MTS भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। इस भर्ती के लिए पहले से काम करने का अनुभव जरूरी नहीं बताया गया है। हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए कोई खास शर्त हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पद के हिसाब से योग्यता जरूर देख लें।DSSSB ने कुल 1,075 पदों पर भर्ती का एलान किया है। ये पद दिल्ली सरकार के नौ विभागों में भरे जाएंगे। सबसे ज्यादा 996 पद शिक्षा निदेशालय में हैं। इनमें 757 पद जनरल ड्यूटी और 239 पद आया (महिला) के हैं। बाकी पद व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दूसरे विभागों में रखे गए हैं। विभाग के हिसाब से पदों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।DSSSB MTS भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवारों को 11 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं। वहां भर्ती से जुड़े विज्ञापन संख्या 06/2026 को खोलें और नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर जाकर मांगी गई जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा कर दें। आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंट या कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। भर्ती से जुड़े नए अपडेट के लिए वेबसाइट देखते रहें।उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पद के हिसाब से योग्यता, उम्र सीमा, आरक्षण और आवेदन से जुड़ी शर्तें दी गई हैं। खास तौर पर MTS जनरल ड्यूटी और आया (महिला) पदों की जरूरतों को ध्यान से समझें। आवेदन में कोई गलती होने से परेशानी हो सकती है। इसलिए नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी और दूसरी जानकारियां सही भरें। चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी निर्देशों की पूरी जानकारी के लिए DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विज्ञापन देखें।