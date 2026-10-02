आरपीएससी: असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर परीक्षा का परिणाम जारी, ऐसे चेक करें रोल नंबर, कब होगा मेन्स एग्जाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने 1 अक्तूबर 2026 को परिणाम पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराया। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसमें यह पता चलेगा कि उम्मीदवार को अगले चरण यानी मेन्स परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं। एपीओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर 2026 को किया गया था।

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