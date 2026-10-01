सेल भिलाई स्टील प्लांट: आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक युवाओं के लिए 710 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

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आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

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कौन कर सकता है आवेदन?

किसे पात्र नहीं माना जाएगा?

कितना स्टाइपेंड मिलेगा?

वॉक-इन कब होगा?

कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

आवेदन कैसे करना होगा?

भर्ती में आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के 516 पद, डिप्लोमा अप्रेंटिस के 124 पद और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 70 पद शामिल हैं। आईटीआई श्रेणी में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और अन्य ट्रेड शामिल हैं। वहीं डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और बीबीए जैसे विषयों में अवसर हैं।सेल बीएसपी अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को पहले संबंधित राष्ट्रीय अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और इसके बाद सेल-बीएसपी की भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा करना जरूरी है।इस भर्ती के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 में नियमित छात्र के रूप में आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है। उम्मीदवार की आयु 31 अक्टूबर 2026 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले किसी संस्थान में अप्रेंटिसशिप की है या जिनके पास एक वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दी गई सभी पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए।चयनित ट्रेड अप्रेंटिस यानी आईटीआई अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार 9,600 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 12,300 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड निर्धारित है। अप्रेंटिसशिप की अवधि और अन्य शर्तें संबंधित नियमों के अनुसार लागू होंगी।अप्रेंटिस पदों के लिए वॉक-इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक विभिन्न ट्रेडों के अनुसार आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा। वॉक-इन का स्थान कमरा नंबर 123, एचआरडीसी, भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़-490001 है।वॉक-इन के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और एनएपीएस या एनएटीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन की कॉपी साथ ले जानी होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।आईटीआई उम्मीदवारों को सबसे पहले एनएपीएस पोर्टल अप्रेंटिसशिप इंडिया पर अपना पंजीकरण करना होगा। वहीं डिप्लोमा और ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। इसके बाद 20 अक्टूबर 2026 से पहले सेल-बीएसपी की आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि पात्रता, दस्तावेज और अन्य शर्तों को लेकर कोई गलती न हो।