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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   RRB ALP CBT 2 Result 2026 Out: Check Scorecard, Cutoff and Next Selection Stage

रेलवे: आरआरबी सहायक लोको पायलट सीबीटी-2 का परिणाम जारी, ऐसे करें चेक, आगे की चयन प्रक्रिया में क्या होगा?

Thu, 01 Oct 2026 06:10 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 01 Oct 2026 06:10 PM IST
सार

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट भर्ती के दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच होगी।
 

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RRB ALP CBT 2 Result 2026 Out: Check Scorecard, Cutoff and Next Selection Stage
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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रेलवे भर्ती बोर्ड ने 1 अक्तूबर 2026 को सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा का दूसरे चरण का परिणाम जारी कर दिया है। दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। परिणाम रेलवे भर्ती बोर्ड की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के जरिए भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के 10,970 पदों को भरा जाना है।

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उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। व्यक्तिगत अंक और पात्रता की स्थिति देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि की मदद ली जा सकती है। वहीं परिणाम की पीडीएफ देखने और डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर मांगा जा सकता है।
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दूसरे चरण की परीक्षा में सफल होने के बाद क्या होगा?

दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार अगले चरण के लिए पात्र होंगे। अगला चरण कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा है।

यह परीक्षा उम्मीदवार की मनोवैज्ञानिक क्षमता और एकाग्रता से जुड़ी होती है। इसमें उम्मीदवार को प्रत्येक परीक्षा समूह में कम से कम 42 अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसके बाद चयन प्रक्रिया में ये चरण होंगे:

  • कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा
  • दस्तावेज सत्यापन
  • चिकित्सा जांच
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परिणाम में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

उम्मीदवारों को परिणाम में दी गई जानकारी को ध्यान से चेक करने की सलाह दी गई है। परिणाम में मुख्य रूप से ये जानकारियां होंगी:

  • उम्मीदवार का नाम
  • पंजीकरण संख्या
  • भर्ती का नाम
  • कुल अंक
  • प्राप्त अंक
  • परिणाम की स्थिति
  • अधिकतम अंक
  • परिणाम जारी होने की तारीख


अगर रिल्ट में किसी तरह की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार को तुरंत परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए, ताकि जरूरी सुधार समय पर किया जा सके।

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सहायक लोको पायलट के कितने पदों पर होगी भर्ती?

रेलवे भर्ती बोर्ड इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए भारतीय रेलवे में 10,970 सहायक लोको पायलट पदों को भरने वाला है। श्रेणी के अनुसार दी गई पदों की संख्या इस प्रकार है:

 
श्रेणी पदों की संख्या
अनारक्षित 4,116
अन्य पिछड़ा वर्ग 2,289
अनुसूचित जाति 1,716
अनुसूचित जनजाति 858
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 991
भूतपूर्व सैनिक 1,004

 

रिजल्ट देखने का तरीका क्या है?

  • रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • उस रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करें, जिससे आपने आवेदन किया था।
  • सहायक लोको पायलट केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 01/2025 परिणाम वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • नई विंडो खुलने पर अपना रोल नंबर दर्ज करें।
  • जमा करने वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • परिणाम की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • परिणाम जांचकर पीडीएफ डाउनलोड करें।
  • भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
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