रेलवे: आरआरबी सहायक लोको पायलट सीबीटी-2 का परिणाम जारी, ऐसे करें चेक, आगे की चयन प्रक्रिया में क्या होगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने 1 अक्तूबर 2026 को सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा का दूसरे चरण का परिणाम जारी कर दिया है। दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 28 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। परिणाम रेलवे भर्ती बोर्ड की क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के जरिए भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के 10,970 पदों को भरा जाना है।

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