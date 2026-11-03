राइट्स में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती: कब तक कर सकते हैं आवेदन? जानें चयन प्रक्रिया और वेतन

रेलवे मंत्रालय के अधीन आने वाली राइट्स लिमिटेड ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 31 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती दक्षिणी क्षेत्र के लिए निकाली गई है। इसके तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में नियुक्ति हो सकती है। हालांकि, कंपनी की जरूरत के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 22 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट rites.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन संख्या CL/12/26 है।

कौन कर सकता है आवेदन?

सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ संबंधित क्षेत्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद दो साल का अनुभव भी जरूरी है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक चाहिए। आरक्षित पदों के लिए संबंधित वर्ग के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक पर आवेदन का मौका मिलेगा। इसी विषय में उच्च डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 22 नवंबर 2026 को 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

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कितना मिलेगा वेतन?

राइट्स में चयनित उम्मीदवारों को शहर के हिसाब से हर महीने लगभग 26,218 रुपये से 39,137 रुपये तक सकल वेतन मिलेगा। बेंगलुरु में यह राशि लगभग 39,137 रुपये, एक्स श्रेणी के शहरों में 36,475 रुपये, वाई श्रेणी में 30,808 रुपये और जेड श्रेणी में 26,218 रुपये होगी। यह नियुक्ति शुरुआत में एक साल के लिए अनुबंध पर होगी। काम की जरूरत और उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। भर्ती में सामान्य वर्ग और ओबीसी उम्मीदवारों को 300 रुपये, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। लागू कर अलग से देना होगा।

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कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेजों की जांच के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल 125 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल एक अंक का होगा और परीक्षा के लिए ढाई घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। परीक्षा में गणित, आंकड़ों की समझ, तार्किक क्षमता और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल होंगे। सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे। आरक्षित पदों के लिए संबंधित वर्ग के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक चाहिए। परीक्षा की संभावित तारीख 29 नवंबर 2026 है।

आवेदन कैसे करें?