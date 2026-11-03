बीएड-टीईटी पास युवाओं के लिए मौका: हिमाचल में 2400+ शिक्षक भर्ती, किन विषयों में निकले हैं पद; जानें प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर ने शिक्षक भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 15 तरह के पदों पर कुल 2,423 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा और ललित कला के शिक्षक पद शामिल हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आयोग ने बताया है कि पद हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विभाग की जरूरत के अनुसार दिए जाएंगे। भर्ती अस्थायी आधार पर होगी।

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उम्र और योग्यता क्या है?

पद शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी शिक्षक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक में निर्धारित अंक, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) गणित शिक्षक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक में निर्धारित अंक, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) हिंदी शिक्षक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) राजनीति विज्ञान शिक्षक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) इतिहास शिक्षक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अर्थशास्त्र शिक्षक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अन्य पद पद के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। उम्मीदवार आधिकारिक विज्ञापन में संबंधित पद की शर्तें देखें। विज्ञापन विज्ञापन

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2026 रात 11:59 बजे तक है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आयोग के एक बार पंजीकरण यानी ओटीआर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन भर्ती आवेदन भरना होगा। फॉर्म में सही मोबाइल नंबर और ईमेल पता देना जरूरी है, क्योंकि चयन से जुड़ी जानकारी इन्हीं माध्यमों से भेजी जाएगी। आवेदन भरते समय सभी विवरण ध्यान से जांचें। गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कितना मिलेगा मानदेय?

चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 30,000 रुपये तय मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए होगा। भर्ती योजना के तहत अस्थायी रूप से पांच साल के लिए की जाएगी और यह शिक्षा विभाग के स्वीकृत नियमित पदों पर नियुक्ति नहीं है। इस भर्ती से नियमितीकरण का अधिकार भी नहीं मिलेगा। चयन प्रक्रिया में पहले लिखित छंटनी परीक्षा होगी, जो कंप्यूटर आधारित या ओएमआर के जरिए हो सकती है। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।



विभिन्न विषयों में शिक्षकों के पदों का विवरण

विषय पदों की संख्या अंग्रेजी 187 गणित 281 हिंदी 187 राजनीति विज्ञान 156 इतिहास 156 अर्थशास्त्र 156 भौतिक विज्ञान 95 रसायन विज्ञान 95 जीव विज्ञान 187 संस्कृत 187 कंप्यूटर 95 संगीत 95 वाणिज्य 187 शारीरिक शिक्षा 187 फाइन आर्ट्स 172 कुल 2,423

आवेदन कैसे करना होगा?