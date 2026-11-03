3200+ सरकारी नौकरियां: इन छह भर्तियों की अंतिम तिथि आज; जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 03 Nov 2026 11:26 AM IST
सार
आज यानी 3 नवंबर 2026 को आरबीआई, बीपीएससी, आईएलबीएस, भारतीय तटरक्षक बल और पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कई भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख है। इन भर्तियों में कुल 32,426 पद शामिल हैं। एआईईएसएल की सिक्योरिटी ऑफिसर भर्ती के पदों की संख्या जारी नहीं हुई है। जानें पदों का ब्योरा, जरूरी योग्यता, वेतन और आवेदन करने का तरीका और चयन से जुड़ी अहम जानकारी भी पढ़ें।
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विस्तार
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज यानी 3 नवंबर 2026 का दिन अहम है। देश के पांच प्रमुख संस्थानों की अलग-अलग भर्तियों में आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS), भारतीय तटरक्षक बल और पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की भर्तियां शामिल हैं। इन पांचों संस्थानों की उन भर्तियों में पदों की कुल घोषित संख्या 32,426 है। इसके अलावा एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL) में सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर भी आवेदन का आज आखिरी दिन है, लेकिन पदों की संख्या नहीं बताई गई है।
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आरबीआई में कितने पद हैं?भारतीय रिजर्व बैंक ने फार्मासिस्ट के 22 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती की खास बात यह है कि यह पार्ट टाइम नौकरी है। इच्छुक उम्मीदवार आज ही आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रति घंटे 300 रुपये दिए जाएंगे। पूरे दिन के काम के लिए अधिकतम भुगतान 3,000 रुपये तय किया गया है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती से जुड़ी शर्तें और जरूरी जानकारी जरूर पढ़ लें। आवेदन की आखिरी तारीख आज होने के कारण फॉर्म भरने में देरी न करें।
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बीपीएससी में कितने पद हैं?बिहार लोक सेवा आयोग ने स्कूल शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत कुल 32,388 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख भी 3 नवंबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग के ऑनलाइन पोर्टल bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। पदों की संख्या के लिहाज से यह इस सूची की सबसे बड़ी भर्ती है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी जरूरी शर्तों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में जरूर जांच लें।
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