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हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती का रिजल्ट जारी: टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार; ऐसे देखें सूची

Tue, 03 Nov 2026 08:32 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 03 Nov 2026 08:32 AM IST
सार

SSB HCM Result 2026: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2020 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जानें परिणाम डाउनलोड करने का तरीका, चयन प्रक्रिया, कुल पद और आगे की जरूरी जानकारी।
 

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SSB HCM Result 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2020 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब अपना परिणाम देख सकते हैं। एसएसबी ने चयनित उम्मीदवारों की सूची पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की है। इस सूची में उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं, जिन्हें अगले चरण यानी टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए चुना गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, वर्ग और लिंग जैसी जानकारी से परिणाम की जांच कर सकते हैं। परिणाम 2 नवंबर 2026 को जारी किया गया है।

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कितने पदों पर होनी है भर्ती?

एसएसबी की इस भर्ती के तहत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कुल 115 पद भरे जाने हैं। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 47, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26, अनुसूचित जाति के लिए 21 और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद रखे गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई 2021 से शुरू हुई थी और 22 अगस्त 2021 तक चली थी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित की गई थी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है।

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कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होगी। दूसरे चरण में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को तीसरे चरण में दस्तावेजों की जांच और टाइपिंग या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम चरण में चिकित्सा जांच होगी। सीबीटी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परिणाम में अपना रोल नंबर जरूर जांच लें और अगले चरण की तैयारी शुरू कर दें।

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कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट पीडीएफ?

  • सबसे पहले एसएसबी की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट के मुख्य पेज पर दिए गए नोटिस वाले हिस्से में जाएं।
  • यहां हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • अब परिणाम की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • पीडीएफ में अपना रोल नंबर या नाम खोजें।
  • अगर आपका नाम या रोल नंबर सूची में है, तो आप अगले चरण के लिए चुने गए हैं।
  • भविष्य के लिए परिणाम की पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।

आगे क्या करना होगा?

जिन उम्मीदवारों का नाम या रोल नंबर परिणाम की सूची में शामिल है, उन्हें टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को अगले चरण की तारीख और प्रवेश पत्र से जुड़ी जानकारी के लिए एसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए। दस्तावेजों की जांच के समय शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और भर्ती से जुड़े दूसरे जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे। भर्ती के अगले चरण में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा में सफल होने का मतलब अंतिम चयन नहीं है। अंतिम नियुक्ति सभी चयन चरण पूरे होने के बाद होगी।

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