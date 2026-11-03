ओएसएसएससी: ओडिशा में नेत्र अधिकारी के 238 पदों पर भर्ती, पांच नवंबर से आवेदन शुरू; जानें पूरी प्रक्रिया

ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) ने नेत्र अधिकारी भर्ती 2026 का संक्षिप्त नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कुल 238 पद भरे जाएंगे। ये सभी पद जिला स्तर के ग्रुप-सी पद हैं। भर्ती राज्य के 29 जिला कार्यालयों के लिए निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और नेत्र चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र में काम करने के इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती पर नजर रख सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

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कितनी हैं रिक्तियां?

ओएसएसएससी ने भर्ती के लिए आवेदन की तारीखें जारी कर दी हैं। ऑनलाइन पंजीकरण और दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 29 नवंबर 2026 तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं, अंतिम आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2026 तय की गई है। ध्यान रखें कि पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख अलग-अलग हैं। इसलिए उम्मीदवारों को दोनों तारीखों का ध्यान रखना होगा। आखिरी समय में वेबसाइट पर भीड़ या तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना बेहतर रहेगा।

इस भर्ती में नेत्र अधिकारी के कुल 238 पद शामिल हैं। ये पद ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 29 जिला कार्यालयों में भरे जाएंगे। हालांकि, आयोग ने अभी यह नहीं बताया है कि किस जिले में कितने पद हैं और अलग-अलग आरक्षित वर्गों के लिए कितनी रिक्तियां रखी गई हैं। फिलहाल जारी संक्षिप्त नोटिस में सिर्फ कुल पदों की जानकारी दी गई है। जिले के अनुसार और आरक्षित वर्ग के हिसाब से पदों का पूरा ब्योरा विस्तृत भर्ती विज्ञापन में दिया जाएगा। उम्मीदवारों को नई जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

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योग्यता और उम्र कितनी होगी?

ओएसएसएससी ने अभी नेत्र अधिकारी पद के लिए जरूरी पढ़ाई, उम्र सीमा और दूसरी पात्रता शर्तों की जानकारी जारी नहीं की है। इन सभी बातों का ब्योरा विस्तृत भर्ती विज्ञापन में दिया जाएगा। इसी तरह, अलग-अलग वर्गों को उम्र में कितनी छूट मिलेगी और उम्र की गणना किस तारीख के आधार पर होगी, यह भी बाद में साफ होगा। उम्मीदवारों को पिछली भर्ती की शर्तों के आधार पर अपनी पात्रता तय नहीं करनी चाहिए। आवेदन करने से पहले वर्ष 2026 का विस्तृत नोटिस जरूर पढ़ें, ताकि किसी जरूरी शर्त की जानकारी छूट न जाए।

कैसे कर सकेंगे आवेदन?