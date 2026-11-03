डिफेंस सेक्टर में बनाएं करियर: भारतीय सेना में 75 दिन की इंटर्नशिप, चयनित युवाओं को मिलेंगे 75 हजार रुपये

75 दिनों का प्रशिक्षण

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इन क्षेत्रों में मिलेंगे सीखने के अवसर

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चयन प्रक्रिया व स्टाइपेंड

जरूरी तिथियां

इंटर्नशिप की शुरुआत एक दिसंबर, 2026 से होगी।

आवेदन करने की अंतिम तिथि पांच नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है।

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल internship.aicte-india.org/dashboards/indianarmy पर विजिट करें।

यह इंटर्नशिप कुल 75 दिनों की होगी। इसके शुरुआती 15 दिनों में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि अगले 60 दिनों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और व्यावहारिक कार्यों का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के लिए उधमपुर, श्रीनगर और लेह केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यह अवसर युवाओं को अपने विषय से जुड़े कौशल को निखारने में मदद करेगा।इंटर्नशिप के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एवं एथिकल हैकिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्रिप्टोग्राफी, ड्रोन एवं अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोनॉमस सिस्टम, स्पेस एवं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड वेपन सिस्टम, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, 5जी/6जी एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिनटेक, मंदारिन भाषा अनुवाद तथा मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया जैसे प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इस तरह यह कार्यक्रम तकनीकी विषयों के अलावा भाषा, वित्त और मीडिया में रुचि रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर प्रदान करता है।सभी क्षेत्रों के लिए समान शैक्षणिक योग्यता, आयु-सीमा और चयन प्रक्रिया निर्धारित होने की पुष्टि उपलब्ध घोषणा में नहीं की गई है। ऐसे में, इच्छुक अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार संबंधित इंटर्नशिप की पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और कार्यस्थल से जुड़ी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य जांच लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के लिए 75,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे।