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Hindi News ›   Jobs ›   Indian Army Internship 2026-27 Apply for 75-Day Programme Get Rs 75000 Stipend

डिफेंस सेक्टर में बनाएं करियर: भारतीय सेना में 75 दिन की इंटर्नशिप, चयनित युवाओं को मिलेंगे 75 हजार रुपये

Tue, 03 Nov 2026 09:05 AM IST
शिवम तिवारी जितेंद्र सिंह, कॅरिअर एक्सपर्ट
जितेंद्र सिंह, कॅरिअर एक्सपर्ट Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 03 Nov 2026 09:05 AM IST
सार

भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने 2026-27 के लिए 75 दिनों की इंटर्नशिप शुरू की है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, रोबोटिक्स, मीडिया और कई दूसरे क्षेत्रों में सीखने का मौका मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को 75,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। इच्छुक युवा 5 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। जानें प्रशिक्षण, जरूरी तारीखें और आवेदन का पूरा तरीका।
 

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Indian Army Internship 2026-27 Apply for 75-Day Programme Get Rs 75000 Stipend
भारतीय सेना का इंटर्नशिप प्रोग्राम - फोटो : AI Generated

विस्तार
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भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने युवाओं, नवाचार में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों और तकनीकी क्षेत्र में कॅरिअर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2026-27 की इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रक्षा क्षेत्र की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना, व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और सेना की परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने वाले नवाचारों पर काम करने का अवसर देना है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थियों को अपनी तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता विकसित करने के साथ रक्षा क्षेत्र में योगदान देने का अवसर भी प्रदान करेगी।
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75 दिनों का प्रशिक्षण

यह इंटर्नशिप कुल 75 दिनों की होगी। इसके शुरुआती 15 दिनों में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि अगले 60 दिनों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और व्यावहारिक कार्यों का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के लिए उधमपुर, श्रीनगर और लेह केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यह अवसर युवाओं को अपने विषय से जुड़े कौशल को निखारने में मदद करेगा।
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इन क्षेत्रों में मिलेंगे सीखने के अवसर

इंटर्नशिप के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एवं एथिकल हैकिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्रिप्टोग्राफी, ड्रोन एवं अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोनॉमस सिस्टम, स्पेस एवं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड वेपन सिस्टम, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, 5जी/6जी एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिनटेक, मंदारिन भाषा अनुवाद तथा मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया जैसे प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इस तरह यह कार्यक्रम तकनीकी विषयों के अलावा भाषा, वित्त और मीडिया में रुचि रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर प्रदान करता है।
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चयन प्रक्रिया व स्टाइपेंड

सभी क्षेत्रों के लिए समान शैक्षणिक योग्यता, आयु-सीमा और चयन प्रक्रिया निर्धारित होने की पुष्टि उपलब्ध घोषणा में नहीं की गई है। ऐसे में, इच्छुक अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार संबंधित इंटर्नशिप की पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और कार्यस्थल से जुड़ी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य जांच लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप के लिए 75,000 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे।

जरूरी तिथियां

  • इंटर्नशिप की शुरुआत एक दिसंबर, 2026 से होगी। 
  • आवेदन करने की अंतिम तिथि पांच नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है।
  •  इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल internship.aicte-india.org/dashboards/indianarmy पर विजिट करें।
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