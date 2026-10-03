पीएसएसएसबी भर्ती 2026: क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का प्रवेश पत्र जारी, कहां से करना है डाउनलोड, कब होगी परीक्षा?

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने शिल्प प्रशिक्षक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आज यानी 3 अक्तूबर 2026 को जारी किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती अभियान के तहत पंजाब सरकार के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में कुल 681 रिक्त पद भरे जाएंगे।

प्रवेश पत्र कब जारी हुआ?

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने शिल्प प्रशिक्षक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 3 अक्टूबर 2026 को जारी किया है। अभ्यर्थी अपने आवेदन संख्या, जन्मतिथि और सुरक्षा संकेत की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

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परीक्षा कब आयोजित होगी?

शिल्प प्रशिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार पहुंचना होगा। परीक्षा के दिन देरी से पहुंचने पर अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी है।

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कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 681 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें शिल्प प्रशिक्षक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षक के विभिन्न ट्रेड के पद शामिल हैं। भर्ती पंजाब सरकार के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत की जा रही है। पद और ट्रेड के अनुसार भर्ती से जुड़ी शर्तें अलग हो सकती हैं।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

शिल्प प्रशिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सभी चरण पूरे होने के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन भर्ती के निर्धारित नियमों और परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ‘नए अपडेट’ वाले हिस्से में जाएं।

यहां शिल्प प्रशिक्षक लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

अब नया पृष्ठ खुलेगा। यहां अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें।

चित्र में दिखाई दे रहे सुरक्षा अक्षर को निर्धारित स्थान पर भरें।

दर्ज की गई सभी जानकारी जांचने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक करें।

आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तारीख, समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी जांच लें।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें। परीक्षा के दिन इसे साथ लेकर जाना जरूरी होगा।



प्रवेश पत्र में क्या जानकारी होगी?



प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, फोटो और हस्ताक्षर जैसी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा का नाम, परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र का पूरा पता भी दर्ज होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा संबंधी सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना होगा?

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज और अनुमत सामग्री लेकर पहुंचना होगा। प्रवेश पत्र में परीक्षा कक्ष में ले जाने वाली और प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित निर्देश दिए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने से पहले इन सभी नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

गलती होने पर क्या करें?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दी गई सभी जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए। नाम, अनुक्रमांक, फोटो, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य जानकारी में गलती दिखाई देने पर अभ्यर्थी पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संपर्क माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए।