ईसीआईएल: आईटीआई वालों के लिए सरकारी कंपनी में भर्ती, 300 से अधिक रिक्तियां, बिना परीक्षा मेरिट से होगा चयन

कौन से राज्य के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?

इस भर्ती के लिए केवल तेलंगाना राज्य के सभी जिलों में रहने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन ईसीआईएल के कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर में होगा।



पता:

कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर (सीएलडीसी), नालंदा कॉम्प्लेक्स, टीआईएफआर रोड, ईसीआईएल, हैदराबाद-500062