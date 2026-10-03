सरकारी नौकरी का मौका: तटरक्षक बल में भर्ती, नाविक और यांत्रिक पदों के लिए छह अक्तूबर से शुरू होगा आवेदन

सीजीईपीटी क्या है?

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किन पदों पर होती है भर्ती?

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सीजीईपीटी-01 और 02 का क्या मतलब है?

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

लिखित परीक्षा में क्या होगा?

शारीरिक परीक्षा में क्या होगा?

दस्तावेज और मेडिकल जांच कैसे होगी?

आवेदन कहां से करना होगा?

सीजीईपीटी का पूरा नाम कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट है। यह भारतीय तटरक्षक बल की ओर से आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा है। इसके माध्यम से विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यह भर्ती प्रक्रिया देशभर के उम्मीदवारों के लिए होती है और परीक्षा का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है।सीजीईपीटी के माध्यम से मुख्य रूप से नाविक सामान्य ड्यूटी यानी जीडी, नाविक घरेलू शाखा यानी डीबी और यांत्रिक पदों पर भर्ती की जाती है। पद के अनुसार उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती सूचना को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा।सीजीईपीटी-01 साल के पहले भर्ती बैच को दर्शाता है, जबकि सीजीईपीटी-02 दूसरे भर्ती बैच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी आधार पर सीजीईपीटी-01/27 और सीजीईपीटी-02/27 वर्ष 2027 के दोनों भर्ती बैचों को दर्शाते हैं। इन बैचों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है।भारतीय तटरक्षक बल की भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होता है। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके बाद शारीरिक फिटनेस परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच जैसे चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में निर्धारित मानकों को पूरा करना जरूरी होता है।चयन प्रक्रिया के पहले चरण में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसमें उम्मीदवारों का संबंधित विषयों और निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे के चयन चरणों के लिए बुलाया जाता है। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी भर्ती अधिसूचना में दी जाएगी।लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस परीक्षण से गुजरना होता है। इसमें दौड़, उठक-बैठक और अन्य निर्धारित शारीरिक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। उम्मीदवारों को भारतीय तटरक्षक बल की ओर से निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा।शारीरिक परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन किया जाता है। इस दौरान उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है। इसके बाद चिकित्सा परीक्षा होती है, जिसमें उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति की जांच भारतीय तटरक्षक बल के निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार की जाती है।सीजीईपीटी-01/27 और सीजीईपीटी-02/27 के लिए पंजीकरण 6 अक्तूबर 2026 से शुरू होने वाला है। उम्मीदवारों को आवेदन की तारीख, पात्रता, आयु सीमा, शुल्क, पदों की संख्या और परीक्षा कार्यक्रम जैसी जानकारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में देखनी चाहिए। आवेदन और अन्य जरूरी अपडेट भारतीय तटरक्षक बल के आधिकारिक पोर्टल पर जारी किए जाएंगे।