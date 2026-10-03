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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   IGNOU Recruitment 2026: 14 Non-Teaching Posts, Eligibility, Salary and Application Details

इग्नू में नौकरी का मौका: 14 तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती, 48 साल तक के उम्मीदवार भी भर सकते हैं फॉर्म

Sat, 03 Oct 2026 09:45 AM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 03 Oct 2026 09:45 AM IST
सार

IGNOU Recruitment 2026: इग्नू ने तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र में 14 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। सहायक निदेशक, तकनीकी प्रबंधक और तकनीकी सहायक के पद शामिल हैं। आवेदन 3 अक्तूबर से शुरू होकर 2 नवंबर 2026 तक चलेंगे। हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तारीख 12 नवंबर है। पूरी जानकारी पढ़ें...
 

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IGNOU Recruitment 2026: 14 Non-Teaching Posts, Eligibility, Salary and Application Details
IGNOU Non-Teaching Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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IGNOU Recruitment 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), मैदान गढ़ी, नई दिल्ली ने गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या 69/2026/Admn. के तहत होने वाली इस भर्ती में कुल 14 रिक्तियां भरी जाएंगी। इनमें सहायक निदेशक, तकनीकी प्रबंधक और तकनीकी सहायक के पद शामिल हैं।

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आवेदन कब से शुरू होंगे और अंतिम तारीख क्या है?

  • ऑनलाइन आवेदन 3 अक्तूबर 2026 से शुरू हो रहे हों।
  • उम्मीदवार 2 नवंबर 2026 रात 11:59:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • केवल ऑनलाइन आवेदन करना पर्याप्त नहीं होगा। उम्मीदवार को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी।
  • हार्ड कॉपी 12 नवंबर 2026 तक इग्नू को पहुंच जानी चाहिए।
 

विवरण तारीख
ऑनलाइन आवेदन शुरू 3 अक्तूबर 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026, रात 11:59:59 बजे तक
उम्र, योग्यता और अनुभव की निर्णायक तारीख 2 नवंबर 2026
हार्ड कॉपी पहुंचने की अंतिम तारीख 12 नवंबर 2026
कुल पद 14
आवेदन शुल्क 500 से 1,000 रुपये
आधिकारिक विज्ञापन 69/2026/Admn.

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किस पद पर कितनी रिक्तियां हैं?

सहायक निदेशक के दोनों पद अनारक्षित हैं। तकनीकी प्रबंधक के चार पदों में तीन अनारक्षित और एक अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए है। तकनीकी सहायक के आठ पदों में पांच अनारक्षित, एक अनुसूचित जाति और दो अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर-मलाईदार परत के लिए हैं।

 
पद सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर अधिकतम आयु कुल पद
सहायक निदेशक स्तर-10 48 वर्ष 2
तकनीकी प्रबंधक स्तर-10 42 वर्ष 4
तकनीकी सहायक स्तर-8 37 वर्ष 8
कुल 14

 

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तकनीकी सहायक के लिए क्या योग्यता चाहिए?

  • तकनीकी सहायक के कुल आठ पद हैं। इन पदों पर अलग-अलग तकनीकी विशेषज्ञता वाले उम्मीदवारों की भर्ती होगी।
  • सभी संबंधित पदों के लिए कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/बीटेक, एमएससी या एमसीए और कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।

तकनीकी प्रबंधक के पदों के लिए क्या चाहिए?

  • तकनीकी प्रबंधक के चार पद हैं। इनके लिए भी कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/बीटेक, एमएससी या एमसीए के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।
  • इस स्तर के पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच साल का अनुभव मांगा गया है।

सहायक निदेशक के लिए क्या योग्यता मांगी गई है?

  • सहायक निदेशक के दो पद हैं। इनके लिए भी संबंधित तकनीकी विषय में बीई/बीटेक, एमएससी या एमसीए में कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं।
  • उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।

उम्र सीमा कितनी है और छूट मिलेगी?

उम्र की गणना 2 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। पद के अनुसार अधिकतम उम्र इस प्रकार है:

  • सहायक निदेशक: 48 वर्ष
  • तकनीकी प्रबंधक: 42 वर्ष
  • तकनीकी सहायक: 37 वर्ष


अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल), दिव्यांग उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इग्नू के कर्मचारियों को भी संस्थान के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

चयन कैसे होगा?

  • इग्नू जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों की छंटनी के लिए योग्यता, अनुभव, स्क्रीनिंग या लिखित परीक्षा के आधार पर मानदंड तय कर सकता है।
  • अगर भर्ती परीक्षा आयोजित होती है, तो परीक्षा केंद्र और विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।


प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में या अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हो सकता है। किसी व्याख्या को लेकर विवाद होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। पद के अनुसार अंतिम चयन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा/लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में से संबंधित चरण शामिल हो सकते हैं।

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति इग्नू मुख्यालय, नई दिल्ली के अलावा देशभर में स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों या क्षेत्रीय मूल्यांकन केंद्रों में भी की जा सकती है।
 

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

 
श्रेणी शुल्क
अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,000 रुपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/पूर्व सैनिक/महिला 500 रुपये

 

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तत्काल भुगतान सेवा और मोबाइल वॉलेट जैसे विकल्प शामिल हैं।

हार्ड कॉपी कब तक और कहां भेजनी होगी?

ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा। इसके साथ शैक्षणिक डिग्री, अंकतालिका, अनुभव प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र और उम्र के प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां लगानी होंगी। हार्ड कॉपी 12 नवंबर 2026 तक इग्नू को पहुंच जानी चाहिए।
पता:
भर्ती प्रकोष्ठ, कमरा संख्या 13, ब्लॉक संख्या 7,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068

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