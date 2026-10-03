इग्नू में नौकरी का मौका: 14 तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भर्ती, 48 साल तक के उम्मीदवार भी भर सकते हैं फॉर्म

चयन कैसे होगा?

इग्नू जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों की छंटनी के लिए योग्यता, अनुभव, स्क्रीनिंग या लिखित परीक्षा के आधार पर मानदंड तय कर सकता है।

अगर भर्ती परीक्षा आयोजित होती है, तो परीक्षा केंद्र और विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।



प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में या अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हो सकता है। किसी व्याख्या को लेकर विवाद होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। पद के अनुसार अंतिम चयन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा/लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में से संबंधित चरण शामिल हो सकते हैं।



चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति इग्नू मुख्यालय, नई दिल्ली के अलावा देशभर में स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों या क्षेत्रीय मूल्यांकन केंद्रों में भी की जा सकती है।

