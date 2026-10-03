अप्रेंटिसशिप: आईआईटी जोधपुर में स्नातक प्रशिक्षु पदों पर भर्ती, 20000 रुपये मासिक वजीफा; इस दिन तक करें आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने स्नातक प्रशिक्षु भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत प्रशासन और तकनीकी इकाइयों में कुल 27 स्नातक प्रशिक्षु पद भरे जाएंगे। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी और यह व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा। उम्मीदवारों को एनएटीएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उम्मीदवार का पंजीकरण जरूरी है। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उम्मीदवारों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

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