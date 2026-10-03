अप्रेंटिसशिप: आईआईटी जोधपुर में स्नातक प्रशिक्षु पदों पर भर्ती, 20000 रुपये मासिक वजीफा; इस दिन तक करें आवेदन
आईआईटी जोधपुर ने स्नातक प्रशिक्षु (ग्रेजुएट अप्रेंटिस) के 27 पदों पर भर्ती निकाली है। प्रशासन और तकनीकी इकाइयों के लिए होने वाली इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 20 हजार रुपये वजीफा मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अक्तूबर 2026 है।
विस्तार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने स्नातक प्रशिक्षु भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के तहत प्रशासन और तकनीकी इकाइयों में कुल 27 स्नातक प्रशिक्षु पद भरे जाएंगे। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी और यह व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा। उम्मीदवारों को एनएटीएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उम्मीदवार का पंजीकरण जरूरी है। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उम्मीदवारों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
भर्ती से जुड़ी जानकारी एक नजर में
|विवरण
|जानकारी
|संस्थान
|भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर
|विज्ञापन संख्या
|आईआईटीजे/अप्रेंटिस (2)/2026
|कुल पद
|27
|प्रशासनिक पद
|15
|तकनीकी पद
|12
|प्रशिक्षण अवधि
|1 वर्ष
|मासिक वजीफा
|20,000 रुपये
|आवेदन शुल्क
|शून्य
|पात्र स्नातक वर्ष
|2022 से 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|30 अक्तूबर 2026
|आवेदन माध्यम
|एनएटीएस 2.0 पोर्टल
|सहायता ईमेल
|apprentices@iitj.ac.in
किस इकाई में कितने पद हैं?
|पद/इकाई
|शैक्षणिक योग्यता
|सामान्य
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|अनुसूचित जाति
|अनुसूचित जनजाति
|कुल पद
|स्नातक प्रशिक्षु (प्रशासन)
|किसी भी विषय में स्नातक डिग्री
|7
|3
|3
|2
|15
|स्नातक प्रशिक्षु (तकनीकी)
|इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री
|7
|2
|2
|1
|12
|कुल
|14
|5
|5
|3
|27
कौन से उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन?
- प्रशासन इकाई के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री जरूरी है।
- तकनीकी इकाई के लिए इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
- उम्मीदवार की योग्यता 30 अक्तूबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए।
- केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 में अपनी संबंधित स्नातक डिग्री पूरी की है।
- जो उम्मीदवार पहले ही कहीं और अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं या फिलहाल अप्रेंटिस प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं।
यदि अंक सीजीपीए या ओजीपीए के रूप में हैं, तो उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान के निर्धारित फार्मूले के अनुसार प्रतिशत में बदलना होगा। इसका प्रमाण दस्तावेज सत्यापन के समय देना होगा।
श्रेणी प्रमाणपत्र से जुड़े कुछ नियम
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वैध होने चाहिए।
- ये प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी हुए होने चाहिए।
- अन्य पिछड़ा वर्ग की नॉन-क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तारीख पर वैध होना चाहिए।
चयन कैसे होगा?
उम्मीदवारों की शुरुआती छंटनी स्नातक डिग्री में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर की जाएगी। अगर आवेदनों की संख्या ज्यादा होती है तो संस्थान अपनी जरूरत के अनुसार लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित कर सकता है। अंतिम चयन पूरी तरह साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
- स्नातक में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रारंभिक छंटनी
- जरूरत पड़ने पर लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा
- साक्षात्कार
- दस्तावेज सत्यापन
- तकनीकी और प्रशासन इकाई में से प्राथमिकता का चयन
हर महीने कितना वजीफा मिलेगा?
प्रशासन और तकनीकी, दोनों श्रेणियों के स्नातक प्रशिक्षुओं को 20,000 रुपये प्रति माह समेकित वजीफा मिलेगा। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी। यह नौकरी नहीं बल्कि अप्रेंटिस के तौर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षु को आईआईटी जोधपुर में नियमित नौकरी पाने का कोई अधिकार या दावा नहीं होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के साथ अप्रेंटिसशिप स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन या जॉइनिंग के लिए आवास, यात्रा भत्ता या अन्य मौद्रिक लाभ नहीं दिए जाएंगे।
आवेदन कैसे करें और अंतिम तारीख क्या है?
उम्मीदवारों को एनएटीएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उम्मीदवार का पंजीकरण जरूरी है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अक्तूबर 2026 है।
आवेदन से पहले इन बातों का ध्यान रखें:
- एनएटीएस 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
- किसी तरह की कागजी या ऑफलाइन आवेदन प्रति स्वीकार नहीं होगी।
- आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
- बैंक खाता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए सक्रिय होना चाहिए।
- मैट्रिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि एक जैसी होनी चाहिए।
- आवेदन में शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत की सही जानकारी दर्ज करें।
उम्मीदवार भर्ती से जुड़े अपडेट के लिए आईआईटी जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी परेशानी होने पर दिए गए सहायता ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है।