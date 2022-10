Graphics Designing : क्रिएटिविटी के हिसाब से बढ़ेगी आपकी सैलरी, इस कोर्स के जरिये मिलेगी शानदार नौकरी

{"_id":"635bb5cb00da3e471c7fe87d","slug":"graphics-designing-your-salary-will-increase-according-to-creativity-you-will-get-great-job-through-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Graphics Designing : क्रिएटिविटी के हिसाब से बढ़ेगी आपकी सैलरी, इस कोर्स के जरिये मिलेगी शानदार नौकरी","category":{"title":"Other Jobs","title_hn":"अन्य नौकरियां","slug":"other-jobs"}}

इस कोर्स के जरिये मिलेगी शानदार नौकरी :

सफलता के कोर्स में क्या है खास :

सफलता के साथ बनाएं अपना करियर :

अगर आप क्रिएटिव हैं और सामान्य नौकरियों से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं तो ग्रॉफिक डिजाइनिंग का कोर्स आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित होगा। दरअसल इस फील्ड में आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपकी सैलरी निर्धारित होगी और अगर आप अपना दिमाग लगाकर क्रिएटिव ग्रॉफिक्स बनाते हैं तो आपको बेहद ही अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है। इस फील्ड में आने के बाद आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर या फ्रीलांसर के तौर पर भी अपना करियर बना सकते हैं। ग्रॉफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आप विज्ञापन एजेंसी, पब्लिक रिलेशन, न्यूज पेपर, एडवरटाइजिंग एजेंसी, वेब पेज मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनीमेशन जैसे जगहों पर नौकरी कर सकते हैं या एक फ्रीलांसर के तौर पर भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं देश विदेश में ग्रॉफिक डिजाइनर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को ग्रॉफिक डिजाइनिंग सिखाने के लिए एक खास कोर्स की शुरुआत भी की है। आप इस लिंक Graphic Designing Course - Join Now पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं और बेहद ही कम पैसों में ग्रॉफिक डिजाइनिंग का पूरा काम सीख सकते हैं।अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो ग्रॉफिक डिजाइनिंग का कोर्स आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल आज भारत समेत पूरी दुनिया में वेबसाइट, एडवरटाइजिंग एजेंसी, किताबें, पत्रिकाएं, पोस्टर्स, कम्प्यूटर गेम्स, प्रोडक्ट पैकिजिंग जैसी जगहों पर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जानने वाले युवाओं की काफी जरूरत है। इसके अलावा अगर आप अपने यूट्यूब चैनल या अन्य सोशल मीडिया साइट्स परकोई वीडियो या फ़ोटो पोस्ट करते हैं तो ग्रॉफिक डिजाइनिंग सीखकर आप अपने पोस्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इससे घर बैठे आपको कमाई का एक अच्छा जरिया भी मिल सकता है।सफलता डॉट कॉम द्वारा शुरू किए गए इस खास कोर्स में आपको 10 सालों से भी अधिक का अनुभव रखने वाले एक्सपर्ट्स से ग्रॉफिक डिजाइनिंग सीखने का मौका मिलता है। साथ ही इसमें सीखने के लिए आपको 12 से भी अधिक माड्यूल्स, 7+ टूल्स और 12+ असेसमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको 5 जीबी से भी अधिक की रेफरेंस और प्रोजेक्ट फाइल्स उपलब्ध कराई जाती है तथा 10 से भी अधिक डाउट क्लीयरिंग सेशन्स में भी शामिल होने का मौका मिलता है। इस कोर्स से जुड़ने के बाद आपको वर्चुअल स्टूडियो टूर और एक्सपर्ट्स के साथ काउंसलिंग सेशन्स में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। कोर्स पूरा होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। तो देर किस बात की आज ही सफलता डॉट कॉम के इस खास कोर्स से जुड़ें और इस फील्ड में अपना नाम बनाएं। आप इस कोर्स से Graphic Designing Course - Join Now के ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं।प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी या डिजिटल मार्केटिंग, ग्रॉफिक्स डिजाइनिंग जैसे फील्ड में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवा इनकी बेहतर तैयारी के लिए सफलता डॉट कॉम की मदद ले सकते हैं। सफलता द्वारा इस वक्त कई टेक्निकल कोर्सेस के साथ यूपी कॉन्स्टेबल, यूपी लेखपाल तथा अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी एक्सपर्ट और वर्षो के अनुभव रखने वाले फैकल्टीज के मार्गदर्शन में कोर्सस चलाए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम पर विजिट जरूर करें और अपनी पसंद के मुताबिक कोर्स में एडमिशन लीजिए। आप अपने फोन में safalta app डाउनलोड कर भी इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं।