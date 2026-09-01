फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   weather update imd rain prediction flood hit monsoon trend in up rajasthan and other regions hindi news

मानसून की चाल: देश में 14 फीसदी कम बारिश, पर जहां बरसा वहां आफत; जून से अगस्त तक कैसा रहा हाल?

Tue, 01 Sep 2026 05:53 AM IST
निर्मल कांत अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 01 Sep 2026 05:53 AM IST
विज्ञापन
weather update imd rain prediction flood hit monsoon trend in up rajasthan and other regions hindi news
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
इस बार मानसून का मिजाज बदला-बदला है। इसकी असली कहानी केवल इस बात से नहीं समझी जा सकती कि देश में कितनी बारिश हुई। इस बार बारिश कब, कहां और कितनी तेज हुई, यह ज्यादा बड़ा सवाल बन गया है।
विज्ञापन


अगस्त में देशभर में बारिश सामान्य से करीब 16% कम रही। इससे जून से 31 अगस्त तक पूरे मानसून का बारिश घाटा बढ़कर करीब 14% हो गया। लेकिन इसी बीच कुछ इलाकों में कुछ घंटों में इतनी तेज बारिश हुई कि बाढ़ और जलभराव का खतरा पैदा हो गया। यानी देश में बारिश कम हुई, लेकिन जहां पानी गिर रहा है, वहां कई बार आफत बनकर गिर रहा है।
विज्ञापन


मौसम विज्ञान विभाग की 31 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कहीं 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी 12 से 20 सेंटीमीटर तक बहुत भारी बारिश हुई। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक सितंबर को भी भारी से बहुत भारी बारिश का दौर रहने का अनुमान है। इसके उलट दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले एक सप्ताह बारिश की गतिविधि कमजोर रहने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कम बारिश का मतलब बाढ़ का खतरा कम नहीं
देश का औसत आंकड़ा जमीन पर पैदा होने वाली परेशानी की पूरी तस्वीर नहीं बताता। मसलन, किसी इलाके में पूरे महीने बारिश कम रही। लेकिन दो-तीन दिनों में बहुत तेज बारिश से ही खेतों में पानी भर गया। शहरों में नाले उफनाने लगे। पहाड़ों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। 18 अगस्त को उत्तराखंड, गांगेय क्षेत्र पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई।

इसी दिन छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी 12 से 20 सेंटीमीटर तक पानी बरसा। 25 अगस्त को झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 20 सेमी तक बारिश हुई। महीने के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश में मंदाकिनी खतरे के निशान से करीब छह मीटर ऊपर पहुंच गई।


10 साल में अगस्त कभी सूखा, कभी लबालब
┌──────┬──────────┬────────────┐
│ वर्ष │ बारिश    │ सामान्य से │
├──────┼──────────┼────────────┤
│ 2016 │ 238.4    │ 6.8% कम    │
│ 2017 │ 228       │ 13% कम     │
│ 2018 │ 241.4    │ 8% कम      │
│ 2019 │ 00         │ 15% ज्यादा  │
│ 2020 │ 327       │ 27% ज्यादा  │
│ 2021 │ 195.9    │ 24% कम     │
│ 2022 │ 263.7    │ 3% ज्यादा   │
│ 2023 │ 162.7    │ 36% कम     │
│ 2024 │ 293.9    │ 15% ज्यादा  │
│ 2025 │ 268.1    │ 5% ज्यादा   │
└──────┴──────────┴────────────┘

आईएमडी के 1971–2020 के औसत के मुताबिक अगस्त में देश में 254.9 मिमी बारिश सामान्य मानी जाती है। इसी सामान्य आंकड़े से हर साल की वास्तविक बारिश की तुलना कर यह तय किया जाता है कि बारिश सामान्य से कम रही या ज्यादा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed