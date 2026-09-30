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Hindi News ›   Jobs ›   NTPC Recruitment 2026: 19 Executive Vacancies for SC/ST Candidates, Check Eligibility and Apply

एनटीपीसी लिमिटेड: एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए सरकारी कंपनी में भर्ती, दो लाख तक मासिक वेतन, कौन है पात्र?

Wed, 30 Sep 2026 06:50 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 30 Sep 2026 06:50 PM IST
सार

NTPC Recruitment 2026: एनटीपीसी लिमिटेड ने एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सुरक्षा क्षेत्र में कुल 19 कार्यकारी पद भरे जाएंगे। आवेदन 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 13 अक्तूबर अंतिम तारीख है।
 

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NTPC Recruitment 2026: 19 Executive Vacancies for SC/ST Candidates, Check Eligibility and Apply
एनटीपीसी लिमिटेड - फोटो : X(@ntpclimited)

विस्तार
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NTPC Recruitment 2026: एनटीपीसी लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या 13/26 के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अभ्यर्थियों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। इस भर्ती में कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) संवर्ग के अलग-अलग पद शामिल हैं। कुल 19 पद भरे जाएंगे। इनमें एससी के लिए आठ और एसटी के लिए 11 पद निर्धारित हैं।

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भर्ती सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सुरक्षा से जुड़े पदों के लिए है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति देशभर में एनटीपीसी के संयंत्रों, परियोजनाओं, केंद्रों, कार्यालयों, संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनियों में की जा सकती है।

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आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 13 अक्तूबर 2026 को रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

आयु और अनुभव की गणना के लिए भी 13 अक्तूबर 2026 को महत्वपूर्ण तारीख माना जाएगा। यानी इस तारीख तक निर्धारित आयु और अनुभव की शर्त पूरी होनी चाहिए।

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कौन-कौन से पद हैं और कितनी भर्तियां होंगी?

एनटीपीसी की इस विशेष भर्ती में छह तरह के पद शामिल हैं। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और वेतनमान अलग-अलग है।

 
पद श्रेणी एससी एसटी कुल पद
उप प्रबंधक (सिविल निर्माण) ई4 01 00 01
उप प्रबंधक (मैकेनिकल निर्माण) ई4 05 04 09
उप प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल निर्माण) ई4 01 01 02
सहायक प्रबंधक (संचालन/रखरखाव)-मैकेनिकल ई3 00 02 02
इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल निर्माण) ई2 00 01 01
सहायक अधिकारी (सुरक्षा) ई0 01 03 04
कुल - 08 11 19

 

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उप प्रबंधक सिविल के लिए क्या योग्यता चाहिए?

  • उप प्रबंधक (सिविल निर्माण) का एक पद है और यह एससी अभ्यर्थियों के लिए है। इसका वेतनमान ई4 श्रेणी में 70,000 से 2,00,000 रुपये है।
  • अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या निर्माण क्षेत्र में पूर्णकालिक बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।
  • इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम आठ वर्ष का डिग्री के बाद का अनुभव जरूरी है।
  • यह अनुभव बिजली, इस्पात, रिफाइनरी, उर्वरक, तेल एवं गैस या सीमेंट क्षेत्र में होना चाहिए।
  • इन आठ वर्षों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव सिविल निर्माण स्थल पर होना जरूरी है।
  • इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।

 

मैकेनिकल निर्माण में सबसे ज्यादा कितने पद हैं?

  • उप प्रबंधक (मैकेनिकल निर्माण) के कुल नौ पद हैं। इनमें पांच एससी और चार एसटी अभ्यर्थियों के लिए हैं।
  • इस पद का वेतनमान ई4 श्रेणी में 70,000 से 2,00,000 रुपये है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।
  • अभ्यर्थी के पास मैकेनिकल या प्रोडक्शन में पूर्णकालिक बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए।
  • डिग्री के बाद कम से कम आठ वर्ष का अनुभव जरूरी है।
  • यह अनुभव बिजली, इस्पात, रिफाइनरी, उर्वरक, तेल एवं गैस या सीमेंट क्षेत्र में होना चाहिए।
  • इसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव मैकेनिकल क्षेत्र में निर्माण या निर्माण-चालू करने के काम का होना चाहिए।

 

इलेक्ट्रिकल निर्माण के उप प्रबंधक पद के लिए क्या चाहिए?

  • इस पद पर कुल दो पद हैं। इनमें एक एससी और एक एसटी अभ्यर्थी के लिए है।
  • वेतनमान ई4 श्रेणी में 70,000 से 2,00,000 रुपये है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।
  • अभ्यर्थी के पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पूर्णकालिक बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए।
  • डिग्री के बाद कम से कम आठ वर्ष का अनुभव जरूरी है।
  • इसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में निर्माण, रखरखाव या काम चालू करने से जुड़ा होना चाहिए।
  • अनुभव बिजली, इस्पात, रिफाइनरी, उर्वरक, तेल एवं गैस या सीमेंट क्षेत्र में होना चाहिए।

 

सहायक प्रबंधक के दो पदों के लिए क्या योग्यता है?

  • सहायक प्रबंधक (संचालन/रखरखाव)-मैकेनिकल के दो पद हैं और दोनों एसटी अभ्यर्थियों के लिए हैं।
  • इस पद का वेतनमान ई3 श्रेणी में 60,000 से 1,80,000 रुपये है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है।
  • अभ्यर्थी के पास मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन या पावर इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए।
  • इसके साथ बिजली परियोजना के ऐसे संयंत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव जरूरी है, जिसकी क्षमता 200 मेगावाट या उससे अधिक हो।

 

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के एक पद के लिए क्या शर्त है?

  • इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल निर्माण) का एक पद है और यह एसटी अभ्यर्थी के लिए है।
  • पद का वेतनमान ई2 श्रेणी में 50,000 से 1,60,000 रुपये है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।
  • इसके लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पूर्णकालिक बीई या बीटेक डिग्री जरूरी है।
  • साथ ही डिग्री के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव स्थल पर इलेक्ट्रिकल निर्माण से जुड़ा होना चाहिए।

 

सहायक अधिकारी सुरक्षा के चार पदों के लिए क्या योग्यता है?

  • सहायक अधिकारी (सुरक्षा) के कुल चार पद हैं। इनमें एक एससी और तीन एसटी अभ्यर्थियों के लिए हैं।
  • इस पद का वेतनमान ई0 श्रेणी में 30,000 से 1,20,000 रुपये है। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है।

इसके लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्न में से किसी एक विषय में पूर्णकालिक बीई या बीटेक होना चाहिए:

 

  • मैकेनिकल
  • इलेक्ट्रिकल
  • इलेक्ट्रॉनिक्स
  • सिविल
  • प्रोडक्शन
  • केमिकल
  • निर्माण
  • इंस्ट्रूमेंटेशन


इसके साथ केंद्रीय श्रम संस्थान, क्षेत्रीय श्रम संस्थान या भारत सरकार से मान्य औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा होना भी जरूरी है।

चयन कैसे होगा, क्या परीक्षा भी होगी?

एनटीपीसी ने स्पष्ट किया है कि आवेदनों की संख्या के आधार पर वह एक से अधिक चरणों वाली चयन प्रक्रिया अपना सकता है। प्रक्रिया में ये चरण शामिल हो सकते हैं:

  • योग्यता में प्राप्त अंकों, डिग्री के बाद के अनुभव और स्थल पर अनुभव के आधार पर छंटनी।
  • पात्रता मानकों को और ऊंचा करके अभ्यर्थियों की संख्या कम करना।
  • लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार।
  • केवल छंटनी और साक्षात्कार के आधार पर चयन भी किया जा सकता है।


इसलिए अभ्यर्थियों को केवल आवेदन भरने के आधार पर परीक्षा तय मानकर नहीं चलना चाहिए। अंतिम चयन प्रक्रिया आवेदनों की संख्या और एनटीपीसी के निर्णय के अनुसार होगी।

चयनित अभ्यर्थियों को एनटीपीसी के चिकित्सा बोर्ड या अधिकारी की ओर से चिकित्सा जांच से भी गुजरना होगा। चिकित्सा मानकों से जुड़ा निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

नौकरी मिलने के बाद कहां तैनाती होगी?

चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती देश में एनटीपीसी के किसी भी केंद्र, परियोजना, कार्यालय, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी में की जा सकती है। सभी पद स्थानांतरण योग्य हैं। यानी नियुक्ति के बाद जरूरत के अनुसार अभ्यर्थी का स्थानांतरण किया जा सकता है।

कहां करें आवेदन?

  • यह भर्ती विशेष रूप से एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए है। इसलिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा।
  • इच्छुक अभ्यर्थी एनटीपीसी के आधिकारिक भर्ती पोर्टल careers.ntpc.co.in या एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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