एनटीपीसी लिमिटेड: एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए सरकारी कंपनी में भर्ती, दो लाख तक मासिक वेतन, कौन है पात्र?

NTPC Recruitment 2026: एनटीपीसी लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या 13/26 के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अभ्यर्थियों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। इस भर्ती में कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) संवर्ग के अलग-अलग पद शामिल हैं। कुल 19 पद भरे जाएंगे। इनमें एससी के लिए आठ और एसटी के लिए 11 पद निर्धारित हैं।

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भर्ती सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सुरक्षा से जुड़े पदों के लिए है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति देशभर में एनटीपीसी के संयंत्रों, परियोजनाओं, केंद्रों, कार्यालयों, संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनियों में की जा सकती है।