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झारखंड: शिक्षक के 7000+ पदों पर बंपर भर्ती, 18 अक्तूबर से करें आवेदन; कब और कैसे भरें फार्म? जानें सबकुछ

Wed, 30 Sep 2026 03:42 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 30 Sep 2026 03:42 PM IST
सार

झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती निकली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 7,299 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जानें आवेदन की तारीख, पदों का विवरण, आयु सीमा और आवेदन करने का आसान तरीका।

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JSSC Teacher Recruitment 2026 Applications Open for 7299 Assistant Teacher Posts Check Details
Teacher Jobs - फोटो : freepik

विस्तार
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झारखंड में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 7,299 सहायक शिक्षक पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी आधिकारिक जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है।

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इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू हुई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 18 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है। ऐसे में जो युवा शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी दस्तावेज सही तरीके से भरने होंगे।

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भर्ती में किन पदों को शामिल किया गया है?

जेएसएससी की इस भर्ती में अलग-अलग कक्षाओं और विषयों के लिए सहायक शिक्षक के पद शामिल किए गए हैं। इनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक के पद हैं। भर्ती में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के पद शामिल हैं। अलग-अलग श्रेणियों के पदों की संख्या भी अलग रखी गई है।

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कक्षा 1 से 5 के लिए कितने पद हैं?

कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले इंटरमीडिएट स्तर के प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के 2,756 पद हैं। इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की मांग को देखते हुए इस श्रेणी में बड़ी संख्या में पद रखे गए हैं।

कक्षा 6 से 8 में कितने पद हैं?

कक्षा 6 से 8 के लिए अलग-अलग विषयों में सहायक शिक्षक के पद हैं। भाषा विषय के लिए 1,887 पद, सामाजिक विज्ञान के लिए 908 पद और विज्ञान एवं गणित के लिए 1,748 पद निर्धारित किए गए हैं। इस तरह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अलग-अलग विषयों को मिलाकर कुल 7,299 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।


पदों का पूरा ब्योरा क्या है?

  • पद    कक्षा और विषय    पदों की संख्या
  • प्रशिक्षित सहायक शिक्षक    कक्षा 1 से 5    2,756
  • प्रशिक्षित सहायक शिक्षक    कक्षा 6 से 8, भाषा    1,887
  • प्रशिक्षित सहायक शिक्षक    कक्षा 6 से 8, सामाजिक विज्ञान    908
  • प्रशिक्षित सहायक शिक्षक    कक्षा 6 से 8, विज्ञान एवं गणित    1,748
  • कुल    सभी पद    7,299

उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अधिकतम आयु सीमा उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य रूप से अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 वर्ष तक रखी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों की जांच करनी चाहिए।

आवेदन कहां से करना होगा?

शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन पत्र भरना, दस्तावेज अपलोड करना और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। आवेदन पूरा होने के बाद उम्मीदवार को उसकी प्रति सुरक्षित रखनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर झारखंड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 से संबंधित आवेदन लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से भरनी होगी। इसमें उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पता और अन्य जरूरी जानकारी शामिल हो सकती है। जानकारी भरने के बाद उम्मीदवार को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां निर्धारित प्रारूप में अपलोड करनी होंगी।

आवेदन शुल्क कैसे जमा करना होगा?

दस्तावेज अपलोड करने के बाद उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। शुल्क जमा करने से पहले उम्मीदवार को आवेदन में भरी गई सभी जानकारी एक बार फिर जांच लेनी चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप से आवेदन जमा होने के बाद उसमें बदलाव का अवसर सीमित हो सकता है।

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