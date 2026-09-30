एसएसबी: सीएपीएफ सहायक कमांडेंट की शारीरिक परीक्षा 13 अक्तूबर से, जारी हुआ प्रवेश पत्र; कैसे करें डाउनलोड

CAPF AC Physical Admit Card: सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2026 के लिए शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) को लेकर सूचना जारी की है। एसएसबी के अनुसार, पीएसटी और पीईटी 13 अक्तूबर 2026 से विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र और शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।

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