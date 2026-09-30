एसएसबी: सीएपीएफ सहायक कमांडेंट की शारीरिक परीक्षा 13 अक्तूबर से, जारी हुआ प्रवेश पत्र; कैसे करें डाउनलोड
CAPF AC Physical Admit Card: सीमा सुरक्षा बल ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2026 के शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 13 अक्तूबर से विभिन्न केंद्रों पर होगी। पात्र उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।
विस्तार
CAPF AC Physical Admit Card: सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2026 के लिए शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) को लेकर सूचना जारी की है। एसएसबी के अनुसार, पीएसटी और पीईटी 13 अक्तूबर 2026 से विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र और शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है
- परीक्षा: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2026
- शारीरिक मानक परीक्षण: 13 अक्तूबर 2026 से
- शारीरिक दक्षता परीक्षा: 13 अक्तूबर 2026 से
- परीक्षा केंद्र: विभिन्न निर्धारित केंद्र
- प्रवेश पत्र: जारी
- प्रवेश पत्र माध्यम: ऑनलाइन
प्रवेश पत्र नहीं मिला तो क्या करें?
- अगर किसी पात्र उम्मीदवार को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह एसएसबी से संपर्क कर सकता है।
- इसके लिए उम्मीदवार comdtrectt.ssbdel@ssb.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।
- इसके अलावा 011-26193929 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।
- हेल्पलाइन पर संपर्क कार्य दिवस और निर्धारित कार्यालय समय में किया जा सकता है।
- एसएसबी ने स्पष्ट किया है कि किसी तकनीकी समस्या, खराबी या इंटरनेट सेवा में रुकावट के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा।
प्रवेश पत्र कहां से डाउनलोड करें?
पात्र और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अपना ई-प्रवेश पत्र एसएसबी की भर्ती वेबसाइट या मुख्य वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएसबी ने उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी जानकारी भेजी है। यह सूचना 29 सितंबर 2026 को ईमेल और संदेश के माध्यम से भेजी गई थी। उम्मीदवार नीचे दी गई एसएसबी की वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
- एसएसबी भर्ती वेबसाइट: recruitment.ssb.gov.in
- एसएसबी की मुख्य वेबसाइट: ssb.gov.in
क्या परीक्षा केंद्र या तारीख बदल सकते हैं?
- नहीं। एसएसबी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि पीएसटी/पीईटी के केंद्र या तारीख में बदलाव का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- इसलिए उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र और तारीख के अनुसार ही शारीरिक परीक्षा में शामिल होना होगा।
उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसमें दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए। परीक्षा केंद्र और निर्धारित तारीख की जानकारी भी पहले ही देख लें, क्योंकि केंद्र या तारीख बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।