नौकरी: आंबेडकर विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर पीजी वाले कर सकते हैं आवेदन
AUD Delhi Recruitment 2026: डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कुल 56 पदों पर सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्तियां होंगी। इनमें जूनियर असिस्टेंट के 40 पद शामिल हैं। पूरी जानकारी पढ़ें...
विस्तार
AUD Delhi Non-Teaching Recruitment 2026: डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती निकाली है। अधिसूचना संख्या AUD/55-1(127)/Rect./2026/1008 के तहत होने वाली इस भर्ती में कुल 56 पद हैं। इनमें कुछ पद सीधी भर्ती और कुछ पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे।
आवेदन कब से शुरू होगा और अंतिम तारीख क्या है?
अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन रोजगार समाचार/रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर ही उम्र, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी पात्रता शर्तों की गणना की जाएगी।
कौन-कौन से पद भरे जाने हैं?
पदों का विवरण इस प्रकार है:
|पद
|भर्ती का तरीका
|वेतन स्तर
|पदों की संख्या
|आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
|प्रतिनियुक्ति
|स्तर-12
|1
|सिस्टम प्रशासक (आईटी)
|प्रतिनियुक्ति
|स्तर-10
|1
|अनुभाग अधिकारी
|सीधी भर्ती
|स्तर-7
|4
|वरिष्ठ सहायक
|सीधी भर्ती
|स्तर-6
|6
|स्टाफ नर्स
|सीधी भर्ती
|स्तर-6
|2
|खेल प्रशिक्षक (महिला)
|सीधी भर्ती
|स्तर-5
|1
|कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक
|सीधी भर्ती
|स्तर-3
|1
|कनिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक-सह-केयरटेकर
|सीधी भर्ती
|स्तर-2
|40
|कुल पद
|56
जूनियर असिस्टेंट के 40 पद, क्या है योग्यता?
- भर्ती में सबसे अधिक 40 पद कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक-सह-केयरटेकर के हैं। ये पद वेतन स्तर-2 के अंतर्गत आते हैं।
- कनिष्ठ सहायक पद के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति जरूरी है।
- अगर उम्मीदवार कनिष्ठ सहायक-सह-केयरटेकर पद के लिए आवेदन करता है, तो उसे निर्धारित योग्यता के अलावा सिविल या प्लंबिंग ट्रेड में आईटीआई प्रमाण-पत्र भी रखना होगा।
अनुभाग अधिकारी के लिए क्या योग्यता मांगी गई है?
- अनुभाग अधिकारी के चार पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। यह पद वेतन स्तर-7 में है।
- उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और वरिष्ठ सहायक स्तर के समकक्ष तीन वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए।
- इसके अलावा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और वरिष्ठ सहायक स्तर के समकक्ष पांच वर्ष का संबंधित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र हो सकते हैं।
- वित्त एवं लेखा तथा सचिवीय सहायक जैसे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वांछनीय योग्यताएं भी दी गई हैं।
वरिष्ठ सहायक के छह पदों के लिए क्या चाहिए?
- वरिष्ठ सहायक के छह पदों पर सीधी भर्ती होगी। यह पद वेतन स्तर-6 के अंतर्गत है।
- इसके लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ वेतन स्तर-4 में पांच वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए।
- वित्त एवं लेखा और सचिवीय सेवाओं के लिए अलग-अलग वांछनीय योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। सचिवीय सेवाओं से जुड़े उम्मीदवारों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में काम करने का अनुभव और अंग्रेजी शॉर्टहैंड का ज्ञान भी वांछनीय है।
स्टाफ नर्स और खेल प्रशिक्षक के लिए क्या योग्यता है?
स्टाफ नर्स के दो पद हैं। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में बीएससी (ऑनर्स) की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स/मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण और कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में छह महीने का अनुभव जरूरी है।
वहीं, महिला खेल प्रशिक्षक का एक पद है। इसके लिए शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री और खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जरूरी है। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम से कम दो खेलों में प्रशिक्षण देने की क्षमता और दो वर्ष का अनुभव वांछनीय है।
कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक के लिए क्या योग्यता है?
कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक का एक पद है। उम्मीदवार के पास पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
इसके साथ कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति जरूरी है। यह पद वेतन स्तर-3 में है।
किस पद के लिए कितनी अधिकतम उम्र है?
अधिकतम उम्र की गणना आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर होगी।
|पद
|अधिकतम आयु
|आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
|56 वर्ष
|सिस्टम प्रशासक (आईटी)
|56 वर्ष
|अनुभाग अधिकारी
|35 वर्ष
|वरिष्ठ सहायक
|35 वर्ष
|स्टाफ नर्स
|30 वर्ष
|खेल प्रशिक्षक (महिला)
|35 वर्ष
|कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक
|27 वर्ष
|कनिष्ठ सहायक/केयरटेकर
|27 वर्ष
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर), दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को दिल्ली सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय के लागू नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।
चयन कैसे होगा?
- सीधी भर्ती वाले पदों के लिए चयन में लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और जरूरत के अनुसार साक्षात्कार शामिल हो सकते हैं।
- यदि आवेदनों की संख्या अधिक होती है, तो विश्वविद्यालय उच्च योग्यता या अधिक अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों की प्रारंभिक छंटनी कर सकता है।
- केवल न्यूनतम योग्यता पूरी करने से लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलावा मिलना तय नहीं है।
- कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक जैसे पदों के लिए टाइपिंग परीक्षा भी हो सकती है।
- गैर-शिक्षण पदों के लिए कंप्यूटर दक्षता और संवाद कौशल भी महत्वपूर्ण हैं।
- परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना विश्वविद्यालय की ओर से अलग से जारी की गई है।
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क पद के समूह के अनुसार अलग-अलग है।
|समूह
|शामिल पद
|सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस शुल्क
|शुल्क से छूट
|समूह ए
|आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, सिस्टम प्रशासक
|1,000 रुपये
|एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला
|समूह बी
|अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, स्टाफ नर्स
|500 रुपये
|एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला
|समूह सी
|खेल प्रशिक्षक, कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक, कनिष्ठ सहायक
|300 रुपये
|एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला
आंबेडकर विश्वविद्यालय भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के नौकरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के नौकरी पोर्टल पर जाएं।
- ऑनलाइन पंजीकरण करें और आवेदन पत्र भरें।
- अगर एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना है तो प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन करना होगा।
- संबंधित श्रेणी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र और जरूरत होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करें।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।
- आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करें।
- जमा किए गए आवेदन पत्र की प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।