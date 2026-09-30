नौकरी: आंबेडकर विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती, 12वीं पास से लेकर पीजी वाले कर सकते हैं आवेदन

जूनियर असिस्टेंट के 40 पद, क्या है योग्यता?

भर्ती में सबसे अधिक 40 पद कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक-सह-केयरटेकर के हैं। ये पद वेतन स्तर-2 के अंतर्गत आते हैं।

कनिष्ठ सहायक पद के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति जरूरी है।

अगर उम्मीदवार कनिष्ठ सहायक-सह-केयरटेकर पद के लिए आवेदन करता है, तो उसे निर्धारित योग्यता के अलावा सिविल या प्लंबिंग ट्रेड में आईटीआई प्रमाण-पत्र भी रखना होगा।

अनुभाग अधिकारी के लिए क्या योग्यता मांगी गई है?

अनुभाग अधिकारी के चार पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। यह पद वेतन स्तर-7 में है।

उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और वरिष्ठ सहायक स्तर के समकक्ष तीन वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए।

इसके अलावा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और वरिष्ठ सहायक स्तर के समकक्ष पांच वर्ष का संबंधित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र हो सकते हैं।

वित्त एवं लेखा तथा सचिवीय सहायक जैसे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वांछनीय योग्यताएं भी दी गई हैं।

वरिष्ठ सहायक के छह पदों के लिए क्या चाहिए?

वरिष्ठ सहायक के छह पदों पर सीधी भर्ती होगी। यह पद वेतन स्तर-6 के अंतर्गत है।

इसके लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री के साथ वेतन स्तर-4 में पांच वर्ष का संबंधित अनुभव होना चाहिए।

वित्त एवं लेखा और सचिवीय सेवाओं के लिए अलग-अलग वांछनीय योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। सचिवीय सेवाओं से जुड़े उम्मीदवारों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में काम करने का अनुभव और अंग्रेजी शॉर्टहैंड का ज्ञान भी वांछनीय है।

स्टाफ नर्स और खेल प्रशिक्षक के लिए क्या योग्यता है?

स्टाफ नर्स के दो पद हैं। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में बीएससी (ऑनर्स) की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ भारतीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स/मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण और कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में छह महीने का अनुभव जरूरी है।



वहीं, महिला खेल प्रशिक्षक का एक पद है। इसके लिए शारीरिक शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री और खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जरूरी है। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम से कम दो खेलों में प्रशिक्षण देने की क्षमता और दो वर्ष का अनुभव वांछनीय है।

कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक के लिए क्या योग्यता है?

कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक का एक पद है। उम्मीदवार के पास पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।

इसके साथ कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति जरूरी है। यह पद वेतन स्तर-3 में है।