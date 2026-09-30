पीएसएसबी भर्ती 2026: पांच विभागों में निकलीं ग्रुप-बी की नौकरियां, वेतन 35 हजार तक; क्या है आवेदन की शर्तें?

कैसे होगा चयन?

चयन के लिए बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।



पात्र उम्मीदवारों की उपलब्ध पदों के अनुसार संबंधित विभाग में सिफारिश की जाएगी। समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी; उम्र भी समान होने पर शैक्षणिक योग्यता में अधिक प्रतिशत और फिर मैट्रिक में अधिक अंक वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।