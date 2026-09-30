पीएसएसबी भर्ती 2026: पांच विभागों में निकलीं ग्रुप-बी की नौकरियां, वेतन 35 हजार तक; क्या है आवेदन की शर्तें?
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पांच विभागों में ग्रुप-बी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 22 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी योग्यता और आयु सीमा की जानकारी यहां देखें।
विस्तार
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSB) ने पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी के कई पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें हेड ड्राफ्ट्समैन, लीगल ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट और अकाउंटेंट समेत अन्य पद शामिल हैं।
नोटिफिकेशन 29 अगस्त 2026 को जारी हुआ और ऑनलाइन आवेदन 1 अक्तूबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवार 22 अक्तूबर 2026 तक आवेदन करने के साथ शुल्क भी जमा कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी बाद में एसएसएसबी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
कितनी हैं विभागवार रिक्तियां
|विभाग
|पद
|सामान्य
|एससी (एम एंड बी)
|एससी (आर एंड ओ)
|कुल
|स्थानीय सरकार विभाग, पंजाब
|मुख्य ड्राफ्ट्समैन
|1
|1
|-
|2
|उच्च शिक्षा विभाग, पंजाब
|विधि अधिकारी
|1
|-
|-
|1
|उच्च शिक्षा विभाग, पंजाब
|विधि सहायक
|1
|-
|-
|1
|उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग
|लेखाकार
|3
|1
|1
|5
|स्थानीय सरकार विभाग, पंजाब (जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड)
|विधि सहायक
|1
|-
|-
|1
क्या है आवेदन की शर्तें?
- मुख्य ड्राफ्ट्समैन: सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सिविल ड्राफ्ट्समैन का प्रमाणपत्र होना चाहिए। यह योग्यता पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
- विधि अधिकारी: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून में प्रोफेशनल डिग्री और बार एडवोकेट के रूप में कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी है।
- कानूनी सहायक (उच्च शिक्षा): कानून में प्रोफेशनल डिग्री के साथ बार में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए।
- लेखाकार: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन या समकक्ष योग्यता जरूरी है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होगी। उम्मीदवार के पास कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स या DOEACC के 'C' लेवल के बराबर कंप्यूटर आईटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
- कानूनी सहायक (PWASB): उम्मीदवार के पास कानून में डिग्री होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए आयु?
आयु सीमा 1 जनवरी 2026 तक मानी जाएगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 साल है। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और कुछ अन्य विवाहित महिलाओं को 40 साल तक की छूट दी गई है। पंजाब के अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष और पंजाब या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष हो सकती है।
इतना मिलेगा वेतन
|पद
|वेतनमान
|मुख्य ड्राफ्ट्समैन
|35,400 रुपये से शुरू, लेवल-6
|विधि अधिकारी
|35,400 रुपये से शुरू, लेवल-6
|विधि सहायक
|35,400 रुपये से शुरू, लेवल-6
|लेखाकार
|35,400 रुपये से शुरू, लेवल-6
|कानूनी सहायक (पीडब्ल्यूएएसबी)
|35,400 से 1,12,400 रुपये, लेवल-6
कैसे होगा चयन?
चयन के लिए बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा के अंकों के आधार पर श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।
पात्र उम्मीदवारों की उपलब्ध पदों के अनुसार संबंधित विभाग में सिफारिश की जाएगी। समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी; उम्र भी समान होने पर शैक्षणिक योग्यता में अधिक प्रतिशत और फिर मैट्रिक में अधिक अंक वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
- पीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- भर्ती से जुड़े ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन कर आवेदन फॉर्म भरें।
- जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
- निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।
- फॉर्म को जांचकर सबमिट करें।
- आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट या PDF सुरक्षित रखें।