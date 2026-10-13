एलआईसी: एमबीए फ्रेशर्स के लिए 50 हजार सैलरी वाली नौकरी, हाउसिंग फाइनेंस में 50 पदों पर भर्ती, जानें पात्रता
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में प्रबंधन प्रशिक्षु के 50 पदों पर भर्ती निकली है। चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 40 हजार से 50 हजार रुपये तक मिलेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्तूबर 2026 है। लेकिन आवेदन के लिए कुछ खास योग्यताएं और स्थानीय निवास की शर्तें भी जरूरी हैं।
विस्तार
अगर आप बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में भर्ती का यह अवसर आपके लिए उपयोगी हो सकता है। कंपनी ने प्रबंधन प्रशिक्षु के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में खास बात यह है कि उम्मीदवारों को शुरुआत से ही अच्छा मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं, एक साल की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने और कंपनी के नियमों के अनुसार स्थायी पद मिलने पर बढ़िया पैकेज मिलेगा।
भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी
- कंपनी का नाम: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- पद का नाम: प्रबंधन प्रशिक्षु (मार्केटिंग और सेल्स)
- कुल पद: 50
- आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन
- आवेदन की अंतिम तारीख: 25 अक्तूबर 2026
- ट्रेनिंग की अवधि: एक साल
शैक्षणिक योग्यता क्या है?
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए की डिग्री होना अनिवार्य है। केवल स्नातक की डिग्री के आधार पर आवेदन करने की पात्रता नहीं बताई गई है। अनुभव के मामले में नए उम्मीदवारों के लिए भी अवसर है। हालांकि, संबंधित काम का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिल सकती है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए:
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एमबीए की डिग्री
- बिक्री और क्षेत्रीय बिक्री से जुड़े काम की समझ
- कारोबार बढ़ाने और नए ग्राहक जोड़ने की क्षमता
- ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने का कौशल
- बातचीत करने और सौदे तय करने की योग्यता
- संबंधित क्षेत्र में शून्य से एक साल तक का अनुभव
क्या सभी शहरों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, इस भर्ती में निवास से जुड़ी एक खास शर्त भी रखी गई है। उम्मीदवार को कंपनी की ओर से तय किए गए 35 शहरों में से किसी एक का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, संबंधित शहर की स्थानीय भाषा बोलने और समझने की अच्छी जानकारी भी जरूरी है।
किन शहरों के निवासी कर सकते हैं आवेदन?
कंपनी की ओर से तय शहरों की सूची इस प्रकार है:
- उत्तर भारत: दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, चंडीगढ़, देहरादून, कानपुर, सोनीपत और लुधियाना
- राजस्थान और मध्य भारत: जयपुर, जोधपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर (पश्चिम) और रायपुर
- महाराष्ट्र: मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक और नागपुर
- पूर्वी भारत: पटना, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर और कटक
- पूर्वोत्तर भारत: गुवाहाटी और त्रिपुरा
- दक्षिण भारत: बैंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै और एर्नाकुलम
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने स्थायी निवास और स्थानीय भाषा से जुड़ी शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। केवल किसी शहर में नौकरी करने की इच्छा होना, उस शहर का स्थायी निवासी होने की शर्त को पूरा नहीं करता।
ट्रेनिंग के दौरान कितने रुपये मिलेंगे? स्थायी पद पर वेतन कितना होगा?
प्रबंधन प्रशिक्षुओं को एक साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हर महीने 40,000 से 50,000 रुपये तक दिए जाएंगे। इस हिसाब से एक साल का कुल मानदेय 4.8 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक होगा।
|विवरण
|राशि
|ट्रेनिंग की अवधि
|एक साल
|मासिक मानदेय
|40,000 से 50,000 रुपये
|ट्रेनिंग के दौरान सालाना पैकेज
|4.8 लाख से 6 लाख रुपये
|स्थायी पद मिलने पर संभावित सालाना पैकेज
|14 लाख रुपये या उससे अधिक
क्या एक साल बाद 14 लाख रुपये का पैकेज पक्का है?
नहीं, एक साल की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद कंपनी के नियमों और निर्धारित शर्तों के आधार पर उम्मीदवार को स्थायी पद दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सालाना पैकेज 14 लाख रुपये या उससे अधिक हो सकता है। यह वेतन सभी उम्मीदवारों के लिए सुनिश्चित नहीं है।
एलआईसी एचएफएल भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को 25 अक्तूबर 2026 तक आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन इंटर्नशाला के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना में दिए गए आवेदन लिंक जरूर चेक कर लें। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जाएं।
- वेबसाइट पर करियर या भर्ती से जुड़ा अनुभाग खोलें और प्रबंधन प्रशिक्षु भर्ती की अधिसूचना देखें।
- अधिसूचना में दिए गए आवेदन लिंक पर जाएं। यदि आवेदन इंटर्नशाला के माध्यम से हो रहा है, तो वहां अपना खाता बनाकर आवश्यक जानकारी पूरी करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- आवेदन में मांगे गए दस्तावेज और अन्य विवरण सही तरीके से जमा करें।
क्या ट्रेनिंग के बाद कंपनी में नौकरी पक्की होगी?
नहीं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्थायी नौकरी मिलना अपने आप में सुनिश्चित नहीं है। उम्मीदवार को एक साल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। इसके बाद कंपनी के निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर ही स्थायी पद पर नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा।
उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को कम से कम दो साल के सेवा बंधन पर भी हस्ताक्षर करने पड़ सकते हैं। ऐसे में आवेदन करने से पहले सेवा बंधन की शर्तें, उसकी अवधि और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान:
- एमबीए की डिग्री होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार को सूची में शामिल 35 शहरों में से किसी एक का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- संबंधित शहर की स्थानीय भाषा बोलना और समझना जरूरी है।
- ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 40,000 से 50,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा।
- स्थायी पद और 14 लाख रुपये या उससे अधिक का सालाना पैकेज कंपनी की निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा।
- आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्तूबर 2026 है।