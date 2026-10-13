एलआईसी: एमबीए फ्रेशर्स के लिए 50 हजार सैलरी वाली नौकरी, हाउसिंग फाइनेंस में 50 पदों पर भर्ती, जानें पात्रता

क्या ट्रेनिंग के बाद कंपनी में नौकरी पक्की होगी?

नहीं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्थायी नौकरी मिलना अपने आप में सुनिश्चित नहीं है। उम्मीदवार को एक साल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। इसके बाद कंपनी के निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर ही स्थायी पद पर नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा।



उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को कम से कम दो साल के सेवा बंधन पर भी हस्ताक्षर करने पड़ सकते हैं। ऐसे में आवेदन करने से पहले सेवा बंधन की शर्तें, उसकी अवधि और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान: