दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में निकली भर्ती, 10वीं पास से परास्नातक तक भर सकते हैं फॉर्म; जानें डिटेल्स

आवेदन की तारीख और फीस क्या है?

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कितनी उम्र और योग्यता जरूरी है?

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चयन कैसे होगा और आवेदन कहां करें?

उम्मीदवारों का चयन आवेदन की जांच और शॉर्टलिस्टिंग, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

जरूरत के अनुसार इंटरव्यू और दस्तावेजों की जांच भी होगी।

आवेदन के लिए jobs.jmi.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके बाद संबंधित पद का फॉर्म भरकर फीस जमा करें। हर पद के लिए अलग आवेदन करना होगा।

फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट निकालें, हस्ताक्षर करें और फोटो लगाएं।

जरूरी प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां जोड़कर हार्ड कॉपी 21 दिसंबर 2026 तक विश्वविद्यालय के भर्ती एवं पदोन्नति अनुभाग में भेजें।

पदों के अनुसार कितनी वैकेंसी हैं?

पद का नाम पदों की संख्या असिस्टेंट रजिस्ट्रार 3 सेक्शन ऑफिसर 4 असिस्टेंट 3 अपर डिवीजन क्लर्क (UDC) 10 हिंदी टाइपिस्ट 2 उर्दू टाइपिस्ट 4 लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट 1 लैंड रिकॉर्ड कीपर 1 इंटरनल ऑडिट ऑफिसर 1 असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर 2 अकाउंटेंट 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 1 इलेक्ट्रीशियन 5 प्लंबर 3 कारपेंटर 5 व्हाइटवॉशर 2 राजमिस्त्री 1 वायरमैन 3 बेलदार 6 मेट 4 प्रोफेशनल असिस्टेंट (लाइब्रेरी) 1 गार्डन सुपरिटेंडेंट 1 गार्डन सुपरवाइजर 2 हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट 2 फार्मासिस्ट 3 ड्रेसर 2 मेडिकल अटेंडेंट 1 फोटोग्राफर 1 स्टोरकीपर 1 चेयर साइड अटेंडेंट 3 वीडियो एडिटर 1 केयरटेकर 1 कुक 1 सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 कुल पद 85

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। इसकी आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2026 है। ग्रुप ए के पदों के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग को 1000 रुपये, जबकि एससी-एसटी वर्ग को 500 रुपये फीस देनी होगी। ग्रुप बी और सी के पदों के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों की फीस 700 रुपये और एससी-एसटी उम्मीदवारों की फीस 350 रुपये है। दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। आवेदन की हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट, कूरियर या खुद जाकर जमा कर सकते हैं।इस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 11 दिसंबर 2026 के आधार पर होगी। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट मिलेगी। जामिया के नियमित कर्मचारियों को कम से कम तीन साल की नियमित सेवा पूरी करने पर अधिकतम आयु सीमा से छूट दी गई है। अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग है। कुछ पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास के साथ आईटीआई और अनुभव जरूरी है, जबकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार जैसे पदों के लिए मास्टर डिग्री और काम का अनुभव मांगा गया है।