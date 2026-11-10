आरआरबी: सहायक लोको पायलट की रिक्तियां बढ़ीं, अब 14627 पदों पर होगी भर्ती; देखें जोनवार विवरण
संशोधित रिक्तियों में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पद शामिल हैं। भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए भी 1,461 पद निर्धारित किए गए हैं। शुरुआती विस्तृत नोटिफिकेशन में असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पद अधिसूचित किए गए थे।
विस्तार
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती (CEN 01/2026) के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 14,627 कर दी है। संशोधित आधिकारिक वैकेंसी ब्रेकअप के अनुसार, इन पदों को अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्ड और जोन के तहत बांटा गया है। उम्मीदवार अब अपने क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार पदों का विवरण देख सकते हैं।
किस श्रेणी में कितनी रिक्तियां?
कुल रिक्तियों में 6,032 पद अनारक्षित (UR), 2,309 अनुसूचित जाति (SC), 1,259 अनुसूचित जनजाति (ST), 3,662 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और 1,365 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए 1,461 पद दर्शाए गए हैं।
पहले कितने पद थे, अब कितनी हुई बढ़ोतरी?
शुरुआती विस्तृत नोटिफिकेशन में असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पद अधिसूचित किए गए थे। अब संशोधित वैकेंसी ब्रेकअप में यह संख्या 14,627 हो गई है। इस तरह कुल 3,500 पद बढ़े हैं, यानी रिक्तियों में करीब 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शुरुआती नोटिफिकेशन में 11,127 पदों का उल्लेख रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना में किया गया था।
किस श्रेणी के लिए कितने पद?
संशोधित वैकेंसी के अनुसार श्रेणीवार पदों का विवरण इस प्रकार है:
|श्रेणी
|पदों की संख्या
|अनारक्षित (UR)
|6,032
|अनुसूचित जाति (SC)
|2,309
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|1,259
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|3,662
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|1,365
|कुल
|14,627
पूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए 1,461 पद भी दर्शाए गए हैं। ध्यान रहे कि यह क्षैतिज आरक्षण से संबंधित संख्या है। इसे श्रेणीवार कुल 14,627 पदों में दोबारा जोड़ना नहीं है।
किस आरआरबी में सबसे ज्यादा पद हैं?
संशोधित जोनवार विवरण के अनुसार, आरआरबी के तहत सबसे ज्यादा रिक्तियां सिकंदराबाद में हैं। इसके बाद रांची और कोलकाता का स्थान है। सभी संबंधित जोन की रिक्तियों को जोड़ने पर आरआरबी-वार विवरण इस प्रकार बनता है:
|RRB
|कुल पद
|अहमदाबाद
|517
|अजमेर
|718
|प्रयागराज
|610
|बेंगलुरु
|200
|भोपाल
|483
|भुवनेश्वर
|1,251
|बिलासपुर
|722
|चंडीगढ़
|187
|चेन्नई
|186
|गोरखपुर
|105
|गुवाहाटी
|676
|जम्मू-श्रीनगर
|400
|कोलकाता
|1,431
|मालदा
|713
|मुंबई
|1,374
|मुजफ्फरपुर
|342
|पटना
|153
|रांची
|1,856
|सिकंदराबाद
|2,039
|सिलीगुड़ी
|600
|तिरुवनंतपुरम
|64
|कुल
|14,627
किन रेलवे जोन में ज्यादा रिक्तियां हैं?
जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ प्रमुख जोन में रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है:
- साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER): 1,878 पद
- साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR): 1,374 पद
- ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR): 2,075 पद
- ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR): 1,200 पद
- वेस्टर्न रेलवे (WR): 714 पद
- साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR): 722 पद