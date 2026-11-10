आरआरबी: सहायक लोको पायलट की रिक्तियां बढ़ीं, अब 14627 पदों पर होगी भर्ती; देखें जोनवार विवरण

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती (CEN 01/2026) के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 14,627 कर दी है। संशोधित आधिकारिक वैकेंसी ब्रेकअप के अनुसार, इन पदों को अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्ड और जोन के तहत बांटा गया है। उम्मीदवार अब अपने क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार पदों का विवरण देख सकते हैं।

किस श्रेणी में कितनी रिक्तियां?

कुल रिक्तियों में 6,032 पद अनारक्षित (UR), 2,309 अनुसूचित जाति (SC), 1,259 अनुसूचित जनजाति (ST), 3,662 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और 1,365 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए 1,461 पद दर्शाए गए हैं।

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पहले कितने पद थे, अब कितनी हुई बढ़ोतरी?

शुरुआती विस्तृत नोटिफिकेशन में असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पद अधिसूचित किए गए थे। अब संशोधित वैकेंसी ब्रेकअप में यह संख्या 14,627 हो गई है। इस तरह कुल 3,500 पद बढ़े हैं, यानी रिक्तियों में करीब 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शुरुआती नोटिफिकेशन में 11,127 पदों का उल्लेख रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना में किया गया था।

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किस श्रेणी के लिए कितने पद?

संशोधित वैकेंसी के अनुसार श्रेणीवार पदों का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी पदों की संख्या अनारक्षित (UR) 6,032 अनुसूचित जाति (SC) 2,309 अनुसूचित जनजाति (ST) 1,259 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 3,662 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 1,365 कुल 14,627

पूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए 1,461 पद भी दर्शाए गए हैं। ध्यान रहे कि यह क्षैतिज आरक्षण से संबंधित संख्या है। इसे श्रेणीवार कुल 14,627 पदों में दोबारा जोड़ना नहीं है।

किस आरआरबी में सबसे ज्यादा पद हैं?

संशोधित जोनवार विवरण के अनुसार, आरआरबी के तहत सबसे ज्यादा रिक्तियां सिकंदराबाद में हैं। इसके बाद रांची और कोलकाता का स्थान है। सभी संबंधित जोन की रिक्तियों को जोड़ने पर आरआरबी-वार विवरण इस प्रकार बनता है:

RRB कुल पद अहमदाबाद 517 अजमेर 718 प्रयागराज 610 बेंगलुरु 200 भोपाल 483 भुवनेश्वर 1,251 बिलासपुर 722 चंडीगढ़ 187 चेन्नई 186 गोरखपुर 105 गुवाहाटी 676 जम्मू-श्रीनगर 400 कोलकाता 1,431 मालदा 713 मुंबई 1,374 मुजफ्फरपुर 342 पटना 153 रांची 1,856 सिकंदराबाद 2,039 सिलीगुड़ी 600 तिरुवनंतपुरम 64 कुल 14,627

किन रेलवे जोन में ज्यादा रिक्तियां हैं?

जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ प्रमुख जोन में रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है: