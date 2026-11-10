Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   RRB ALP Vacancy 2026 Increased to 14,627 Posts, Check Zone-Wise and Category-Wise Details

आरआरबी: सहायक लोको पायलट की रिक्तियां बढ़ीं, अब 14627 पदों पर होगी भर्ती; देखें जोनवार विवरण

Tue, 10 Nov 2026 06:58 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 06:58 PM IST
सार

संशोधित रिक्तियों में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पद शामिल हैं। भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए भी 1,461 पद निर्धारित किए गए हैं। शुरुआती विस्तृत नोटिफिकेशन में असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पद अधिसूचित किए गए थे।
 

विज्ञापन
RRB ALP Vacancy 2026 Increased to 14,627 Posts, Check Zone-Wise and Category-Wise Details
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती (CEN 01/2026) के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 14,627 कर दी है। संशोधित आधिकारिक वैकेंसी ब्रेकअप के अनुसार, इन पदों को अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्ड और जोन के तहत बांटा गया है। उम्मीदवार अब अपने क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार पदों का विवरण देख सकते हैं।

विज्ञापन

किस श्रेणी में कितनी रिक्तियां?

कुल रिक्तियों में 6,032 पद अनारक्षित (UR), 2,309 अनुसूचित जाति (SC), 1,259 अनुसूचित जनजाति (ST), 3,662 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और 1,365 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए 1,461 पद दर्शाए गए हैं।

विज्ञापन

पहले कितने पद थे, अब कितनी हुई बढ़ोतरी?

शुरुआती विस्तृत नोटिफिकेशन में असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पद अधिसूचित किए गए थे। अब संशोधित वैकेंसी ब्रेकअप में यह संख्या 14,627 हो गई है। इस तरह कुल 3,500 पद बढ़े हैं, यानी रिक्तियों में करीब 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शुरुआती नोटिफिकेशन में 11,127 पदों का उल्लेख रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना में किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

किस श्रेणी के लिए कितने पद?

संशोधित वैकेंसी के अनुसार श्रेणीवार पदों का विवरण इस प्रकार है:

 

श्रेणी पदों की संख्या
अनारक्षित (UR) 6,032
अनुसूचित जाति (SC) 2,309
अनुसूचित जनजाति (ST) 1,259
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 3,662
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 1,365
कुल 14,627

 

पूर्व सैनिकों (ExSM) के लिए 1,461 पद भी दर्शाए गए हैं। ध्यान रहे कि यह क्षैतिज आरक्षण से संबंधित संख्या है। इसे श्रेणीवार कुल 14,627 पदों में दोबारा जोड़ना नहीं है।

किस आरआरबी में सबसे ज्यादा पद हैं?

संशोधित जोनवार विवरण के अनुसार, आरआरबी के तहत सबसे ज्यादा रिक्तियां सिकंदराबाद में हैं। इसके बाद रांची और कोलकाता का स्थान है। सभी संबंधित जोन की रिक्तियों को जोड़ने पर आरआरबी-वार विवरण इस प्रकार बनता है:

 

RRB कुल पद
अहमदाबाद 517
अजमेर 718
प्रयागराज 610
बेंगलुरु 200
भोपाल 483
भुवनेश्वर 1,251
बिलासपुर 722
चंडीगढ़ 187
चेन्नई 186
गोरखपुर 105
गुवाहाटी 676
जम्मू-श्रीनगर 400
कोलकाता 1,431
मालदा 713
मुंबई 1,374
मुजफ्फरपुर 342
पटना 153
रांची 1,856
सिकंदराबाद 2,039
सिलीगुड़ी 600
तिरुवनंतपुरम 64
कुल 14,627

 

किन रेलवे जोन में ज्यादा रिक्तियां हैं?

जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ प्रमुख जोन में रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

  • साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER): 1,878 पद
  • साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR): 1,374 पद
  • ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR): 2,075 पद
  • ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR): 1,200 पद
  • वेस्टर्न रेलवे (WR): 714 पद
  • साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR): 722 पद
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed