खेल कोटे से सरकारी नौकरी: सीआरपीएफ में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 521 पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि आज
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 11 Nov 2026 07:17 AM IST
सार
सीआरपीएफ ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 521 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 11 नवंबर 2026 को है। उम्मीदवारों का चयन खेल ट्रायल, शारीरिक जांच, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।
विज्ञापन
विस्तार
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के कुल 521 पद भरे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई थी और इसकी अंतिम तारीख आज यानी 11 नवंबर 2026 को है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते थे, उन्हें तय समय के भीतर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना था।
विज्ञापन
विज्ञापन
कौन कर सकता था आवेदन?सीआरपीएफ की इस भर्ती में दोनों पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। हेड कांस्टेबल (जीडी) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उसके पास राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने या उपलब्धि हासिल करने का वैध प्रमाण होना चाहिए। वहीं, कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। खेल उपलब्धि से जुड़े प्रमाणपत्र भी जरूरी होंगे।
विज्ञापन
कितनी होनी चाहिए उम्र और फीस?इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की सामान्य आयु सीमा 18 से 23 वर्ष बताई गई है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो दी गई जानकारी के मुताबिक सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। वहीं, महिला उम्मीदवारों और एससी-एसटी वर्ग के खिलाड़ियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को शुल्क और आयु सीमा में छूट से जुड़ी अंतिम जानकारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से जांचनी चाहिए।
विज्ञापन