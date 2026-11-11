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Hindi News ›   Jobs ›   CRPF Sports Quota Recruitment 2026 521 Constable and Head Constable Vacancies Check Eligibility and Selection

खेल कोटे से सरकारी नौकरी: सीआरपीएफ में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 521 पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि आज

Wed, 11 Nov 2026 07:17 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 11 Nov 2026 07:17 AM IST
सार

सीआरपीएफ ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 521 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 11 नवंबर 2026 को है। उम्मीदवारों का चयन खेल ट्रायल, शारीरिक जांच, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।
 

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CRPF Sports Quota Recruitment 2026 521 Constable and Head Constable Vacancies Check Eligibility and Selection
CRPF Sports Quota Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के कुल 521 पद भरे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई थी और इसकी अंतिम तारीख आज यानी 11 नवंबर 2026 को है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते थे, उन्हें तय समय के भीतर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना था।
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कौन कर सकता था आवेदन?

सीआरपीएफ की इस भर्ती में दोनों पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। हेड कांस्टेबल (जीडी) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उसके पास राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने या उपलब्धि हासिल करने का वैध प्रमाण होना चाहिए। वहीं, कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। खेल उपलब्धि से जुड़े प्रमाणपत्र भी जरूरी होंगे।
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कितनी होनी चाहिए उम्र और फीस?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की सामान्य आयु सीमा 18 से 23 वर्ष बताई गई है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो दी गई जानकारी के मुताबिक सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। वहीं, महिला उम्मीदवारों और एससी-एसटी वर्ग के खिलाड़ियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को शुल्क और आयु सीमा में छूट से जुड़ी अंतिम जानकारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से जांचनी चाहिए।
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आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी थे?

ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इनमें हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके अलावा सक्षम अधिकारी की ओर से जारी खेल उपलब्धि का प्रमाणपत्र भी जरूरी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जरूरत के अनुसार जाति प्रमाणपत्र देना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज भी तैयार रखने चाहिए। आवेदन में भरी गई व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण सही होने चाहिए, ताकि दस्तावेजों की जांच के समय कोई परेशानी न हो।

कैसे होता है उम्मीदवारों का चयन?

सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले अभ्यर्थियों को खेल ट्रायल में शामिल होना होगा, जहां उनके खेल कौशल और प्रदर्शन को परखा जाएगा। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इन चरणों में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। इस भर्ती में खेल प्रदर्शन और उससे जुड़े प्रमाणपत्रों को खास महत्व दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि भर्ती के सभी चरणों और जरूरी शर्तों की जानकारी के लिए सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर उपलब्ध अधिसूचना देखें।

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवारों को सबसे पहले सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in या भर्ती के लिए निर्धारित पोर्टल पर जाना था। वहां स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2026 का लिंक खोलकर पंजीकरण करना होता। इसके बाद लॉगिन करके व्यक्तिगत जानकारी, पढ़ाई और खेल से जुड़ा विवरण भरना था। जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद लागू शुल्क जमा करना होता। अंत में फॉर्म सबमिट करके उसकी प्रति सुरक्षित रखनी थी। आवेदन की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 थी।
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