खेल कोटे से सरकारी नौकरी: सीआरपीएफ में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 521 पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि आज

कौन कर सकता था आवेदन?

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कितनी होनी चाहिए उम्र और फीस?

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आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी थे?

कैसे होता है उम्मीदवारों का चयन?

आवेदन कैसे करें

सीआरपीएफ की इस भर्ती में दोनों पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। हेड कांस्टेबल (जीडी) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उसके पास राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने या उपलब्धि हासिल करने का वैध प्रमाण होना चाहिए। वहीं, कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। खेल उपलब्धि से जुड़े प्रमाणपत्र भी जरूरी होंगे।इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की सामान्य आयु सीमा 18 से 23 वर्ष बताई गई है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो दी गई जानकारी के मुताबिक सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। वहीं, महिला उम्मीदवारों और एससी-एसटी वर्ग के खिलाड़ियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। उम्मीदवारों को शुल्क और आयु सीमा में छूट से जुड़ी अंतिम जानकारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से जांचनी चाहिए।ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इनमें हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके अलावा सक्षम अधिकारी की ओर से जारी खेल उपलब्धि का प्रमाणपत्र भी जरूरी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जरूरत के अनुसार जाति प्रमाणपत्र देना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज भी तैयार रखने चाहिए। आवेदन में भरी गई व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण सही होने चाहिए, ताकि दस्तावेजों की जांच के समय कोई परेशानी न हो।सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले अभ्यर्थियों को खेल ट्रायल में शामिल होना होगा, जहां उनके खेल कौशल और प्रदर्शन को परखा जाएगा। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इन चरणों में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। इस भर्ती में खेल प्रदर्शन और उससे जुड़े प्रमाणपत्रों को खास महत्व दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि भर्ती के सभी चरणों और जरूरी शर्तों की जानकारी के लिए सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर उपलब्ध अधिसूचना देखें।उम्मीदवारों को सबसे पहले सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in या भर्ती के लिए निर्धारित पोर्टल पर जाना था। वहां स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2026 का लिंक खोलकर पंजीकरण करना होता। इसके बाद लॉगिन करके व्यक्तिगत जानकारी, पढ़ाई और खेल से जुड़ा विवरण भरना था। जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद लागू शुल्क जमा करना होता। अंत में फॉर्म सबमिट करके उसकी प्रति सुरक्षित रखनी थी। आवेदन की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 थी।