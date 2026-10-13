इंडियन ओवरसीज बैंक: सुरक्षा प्रहरी का प्रवेश पत्र जारी, 22 अक्तूबर को परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 13 Oct 2026 01:07 PM IST
सार
इंडियन ओवरसीज बैंक ने सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 22 अक्तूबर 2026 को आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति ले जाना अनिवार्य है। पढ़ें पुरा विवरण
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विस्तार
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाकर प्रवेश पत्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र एक जरूरी दस्तावेज है। इसमें अभ्यर्थी की पहचान और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण दर्ज होते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र उपलब्ध होने पर जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। परीक्षा से पहले उसमें लिखे सभी विवरणों की जांच करना भी जरूरी है, ताकि किसी गलती या परेशानी से बचा जा सके।
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परीक्षा कब आयोजित होगी?इंडियन ओवरसीज बैंक की सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा 22 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख से पहले अपनी तैयारी के साथ जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखने चाहिए। प्रवेश पत्र पर परीक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है, इसलिए अभ्यर्थियों को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को समझ लें। परीक्षा की तारीख नजदीक होने के कारण उम्मीदवारों को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय अपना प्रवेश पत्र पहले ही डाउनलोड कर लेना चाहिए। किसी बदलाव या अतिरिक्त निर्देश के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
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प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर भर्ती या करियर से संबंधित अनुभाग खोजें। वहां सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र से जुड़ा लिंक उपलब्ध होने पर उस पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें। विवरण जमा करने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देने पर उसे डाउनलोड कर लें। इसकी मुद्रित प्रति निकालकर सुरक्षित रखें। ध्यान दें कि उपलब्ध कराई गई सूचना में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के विस्तृत चरण पूरे नहीं दिए गए हैं, इसलिए वेबसाइट पर जारी वास्तविक निर्देशों का पालन करें।
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