इंडियन ओवरसीज बैंक: सुरक्षा प्रहरी का प्रवेश पत्र जारी, 22 अक्तूबर को परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड

परीक्षा कब आयोजित होगी?

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प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

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प्रवेश पत्र में कौन-सी जानकारी जांचें?

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

इंडियन ओवरसीज बैंक की सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा 22 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख से पहले अपनी तैयारी के साथ जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखने चाहिए। प्रवेश पत्र पर परीक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है, इसलिए अभ्यर्थियों को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को समझ लें। परीक्षा की तारीख नजदीक होने के कारण उम्मीदवारों को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय अपना प्रवेश पत्र पहले ही डाउनलोड कर लेना चाहिए। किसी बदलाव या अतिरिक्त निर्देश के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर भर्ती या करियर से संबंधित अनुभाग खोजें। वहां सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र से जुड़ा लिंक उपलब्ध होने पर उस पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें। विवरण जमा करने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देने पर उसे डाउनलोड कर लें। इसकी मुद्रित प्रति निकालकर सुरक्षित रखें। ध्यान दें कि उपलब्ध कराई गई सूचना में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के विस्तृत चरण पूरे नहीं दिए गए हैं, इसलिए वेबसाइट पर जारी वास्तविक निर्देशों का पालन करें।प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उस पर दर्ज अपना नाम, पहचान से संबंधित विवरण और परीक्षा की जानकारी ध्यानपूर्वक जांचनी चाहिए। परीक्षा की तारीख, केंद्र और अन्य निर्देशों की जानकारी प्रवेश पत्र पर उपलब्ध होने पर उनका मिलान जरूर करें। यदि किसी विवरण में गलती दिखाई देती है, तो उसे नजरअंदाज न करें और बैंक की आधिकारिक भर्ती सूचना के अनुसार संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति परीक्षा केंद्र पर ले जाना जरूरी है। उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवेश पत्र स्पष्ट रूप से प्रिंट हुआ हो और उस पर लिखी जानकारी आसानी से पढ़ी जा सके।परीक्षा के दिन अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति साथ लेकर जाएं। इसके साथ भर्ती संबंधी निर्देशों में बताए गए पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी तैयार रखें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय और प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित नियम भी आधिकारिक निर्देशों में जांचने चाहिए। अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए परीक्षा से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एक जगह रख लें। प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र और भर्ती से जुड़े नवीनतम अपडेट के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर नियमित रूप से नजर रखें।