रेलवे: सेक्शन कंट्रोलर की सिटी स्लिप जारी, 12-13 अक्तूबर को परीक्षा; ऐसे पता करें किस शहर में होगा आपका एग्जाम

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या सीईएन 03/2026 के तहत हो रही है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपनी सिटी स्लिप के जरिए परीक्षा का शहर और परीक्षा की तारीख देख सकते हैं।

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सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट rrb.digialm.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती अभियान के तहत कुल 119 पद हैं। भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग चरण शामिल हैं।