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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   ITBP Sports Quota Recruitment 2026: Apply From October 3 for 126 Constable Posts

खिलाड़ियों के लिए भर्ती: आईटीबीपी में कांस्टेबल के 126 पदों पर आज से करें आवेदन, इस तारीख से पहले भर दें फॉर्म

Sat, 03 Oct 2026 06:30 AM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 03 Oct 2026 06:30 AM IST
सार

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में खेल कोटे से कांस्टेबल बनने का मौका है। कुल 126 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इनमें पुरुषों के 72 और महिलाओं के 54 पद हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 1 नवंबर 2026 है। भर्ती की पूरी जानकारी पढ़ें...
 

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ITBP Sports Quota Recruitment 2026: Apply From October 3 for 126 Constable Posts
ITBP Sports Quota Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) ने खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 126 पदों पर भर्ती निकाली है। निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे) है। इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।

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यह भर्ती विशेष रूप से निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मेधावी खिलाड़ियों के लिए है। पुरुष और महिला, दोनों उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती की जरूरी तारीखें एक नजर में

  • ऑनलाइन आवेदन शुरू: 3 अक्तूबर 2026, रात 12:01 बजे
  • आवेदन की अंतिम तारीख: 1 नवंबर 2026
  • आवेदन बंद होने का समय: 1 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे
  • कुल पद: 126
  • पुरुषों के पद: 72
  • महिलाओं के पद: 54
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आईटीबीपी कांस्टेबल के पद पर कितना वेतन मिलेगा?

आईटीबीपी की यह भर्ती समूह ‘ग’ के गैर-राजपत्रित और गैर-मंत्रालयी पदों के लिए है। चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर-3 के तहत वेतन दिया जाएगा। इस पद के लिए वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक निर्धारित है।

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भर्ती से जुड़ी मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
भर्ती संस्था भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी)
पद कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)
भर्ती का आधार खेल कोटा
रिक्ति वर्ष 2025
कुल पद 126
पुरुष पद 72
महिला पद 54
पद का समूह समूह ‘ग’
पद का स्वरूप गैर-राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी
वेतन स्तर स्तर-3
वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये
आयु सीमा 18 से 23 वर्ष
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन
आवेदन शुरू 3 अक्टूबर 2026, रात 12:01 बजे
अंतिम तिथि 1 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे

किन खेलों में कितने पद खाली हैं?

आईटीबीपी ने कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) खेल कोटा भर्ती के लिए 28 खेलों में पद निर्धारित किए हैं। अलग-अलग खेलों में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए पदों की संख्या अलग है।

 

क्रमांक खेल पुरुष महिला कुल
1 एथलेटिक्स 3 2 5
2 जलीय खेल 2 2 4
3 तीरंदाजी 1 4 5
4 बैडमिंटन 3 3 6
5 बास्केटबॉल 3 0 3
6 मुक्केबाजी 5 4 9
7 घुड़सवारी 1 0 1
8 फुटबॉल 2 0 2
9 जिम्नास्टिक 3 3 6
10 हैंडबॉल 3 0 3
11 आइस हॉकी 4 2 6
12 हॉकी 3 0 3
13 जूडो 4 8 12
14 खो-खो 1 2 3
15 पेंचक सिलाट 1 3 4
16 पावरलिफ्टिंग 1 0 1
17 केंद्रीय स्की 4 4 8
18 खेल शूटिंग 4 4 8
19 टेबल टेनिस 2 0 2
20 ताइक्वांडो 3 4 7
21 वॉलीबॉल 6 0 6
22 भारोत्तोलन 4 0 4
23 कुश्ती 4 1 5
24 कैनोइंग 1 2 3
25 कयाकिंग 1 2 3
26 रोइंग 0 1 1
27 एमटीबी साइकिलिंग 1 1 2
28 कराटे 2 2 4
कुल   72 54 126

 

कौन उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है?

  • यह भर्ती निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों के लिए है। नेपाल और भूटान के नागरिक भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं।
  • भर्ती खास तौर पर मेधावी खिलाड़ियों के लिए है। इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी खेल उपलब्धियों और उनसे जुड़े प्रमाण-पत्रों की पात्रता जरूर जांच लेनी चाहिए।
  • केवल आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार को संबंधित खेल और खेल उपलब्धि से जुड़ी निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।

आईटीबीपी खेल कोटा भर्ती में आयु सीमा कितनी है?

  • कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) खेल कोटा भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • मेधावी खिलाड़ियों को निर्धारित नियमों के अनुसार आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
  • वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी खिलाड़ियों को अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

आईटीबीपी खेल कोटा भर्ती में आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और लिंग के आधार पर अलग-अलग है।

 
उम्मीदवार आवेदन शुल्क
पुरुष - अनारक्षित 100 रुपये
पुरुष - अन्य पिछड़ा वर्ग 100 रुपये
पुरुष - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 100 रुपये


महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं है।

आवेदन करने के लिए क्या करना होगा?

उम्मीदवारों को आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। 

  • आईटीबीपी की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं।
  • खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) भर्ती की सूचना खोलें।
  • भर्ती की पात्रता शर्तों और खेल प्रमाण-पत्र से जुड़े नियमों को ध्यान से पढ़ें।
  • 3 अक्तूबर 2026 से उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन लिंक खोलें।
  • पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
  • मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और खेल संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  • जरूरी दस्तावेज और खेल प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  • जिन उम्मीदवारों के लिए शुल्क लागू है, वे 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करें।
  • आवेदन जमा करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें।
  • 1 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे से पहले आवेदन अंतिम रूप से जमा कर दें।
  • आवेदन जमा होने के बाद आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें या भविष्य के लिए डाउनलोड करके रख लें।
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