खिलाड़ियों के लिए भर्ती: आईटीबीपी में कांस्टेबल के 126 पदों पर आज से करें आवेदन, इस तारीख से पहले भर दें फॉर्म

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) ने खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 126 पदों पर भर्ती निकाली है। निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे) है। इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।

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यह भर्ती विशेष रूप से निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मेधावी खिलाड़ियों के लिए है। पुरुष और महिला, दोनों उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं।