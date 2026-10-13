आईआईएम रोहतक पीजी डिप्लोमा 2026: स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स के आवेदन फॉर्म जारी, ऐसे करें अप्लाई

खेलों की दुनिया में रुचि रखने वाले और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की योजना बना रहे युवाओं तथा कामकाजी पेशेवरों के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रोहतक ने एक अवसर दिया है। संस्थान ने खेल प्रबंधन में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह 16 महीने का पाठ्यक्रम है, जिसमें प्रबंधन की पढ़ाई के साथ खेल उद्योग से जुड़े विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें खेल विपणन, खेल आयोजन प्रबंधन, वित्त और आंकड़ों के विश्लेषण जैसी चीजें शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को खेल उद्योग की व्यावसायिक जरूरतों को समझने में मदद करना है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस पाठ्यक्रम में किसी भी विषय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए स्नातक में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या इसके बराबर ग्रेड प्वाइंट औसत होना जरूरी है।

खेल प्रबंधन या संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

संस्थान की प्रवेश संबंधी जानकारी के अनुसार, चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन खेल अभिरुचि आकलन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं।

विज्ञापन इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। आवेदन के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

पाठ्यक्रम में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा?

16 महीने के इस कार्यक्रम को चार सत्रों में बांटा गया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं, परियोजना कार्य तथा उद्योग से जुड़े दौरों सहित लगभग 910 घंटे की पढ़ाई होगी। आईआईएम रोहतक परिसर में अधिकतम चार अध्ययन सत्र आयोजित किए जाने की योजना है। ऑनलाइन कक्षाएं संभावित रूप से शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होंगी। पाठ्यक्रम में खेल विपणन, डिजिटल विपणन, खेल आयोजनों का प्रबंधन, खेल सुविधाओं की योजना, वित्तीय प्रबंधन, खेल उद्यमिता और खेल प्रौद्योगिकी जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा खेल मनोविज्ञान, नेतृत्व, टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों के प्रबंधन की भी जानकारी दी जाएगी।

खेल प्रबंधन के किन क्षेत्रों पर रहेगा जोर?

इस डिप्लोमा में खेल कानून, नैतिकता, नियमों के अनुपालन और सरकारी खेल नीतियों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन, खेल सामग्री के कारोबार, खेल अर्थशास्त्र और बड़े खेल आयोजनों के संचालन से जुड़े विषय पढ़ाए जाएंगे। खेलों में आंकड़ों और तकनीक की बढ़ती भूमिका को देखते हुए विद्यार्थियों को खेल सांख्यिकी और आंकड़ा विश्लेषण की जानकारी भी दी जाएगी। यह पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो खेल संस्थाओं, आयोजन कंपनियों, खेल विपणन, टीम प्रबंधन या खेल कारोबार से जुड़े क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। संस्थान के अनुसार, पाठ्यक्रम में बदलाव संभव है।

कितनी है फीस और कैसे करें आवेदन?