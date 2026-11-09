आईबीपीएस आरआरबी पीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी: 21 और 22 नवंबर को एग्जाम; ऐसे करें डाउनलोड

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी पीओ भर्ती 2026 के ऑफिसर स्केल-1 पदों की प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 9 नवंबर को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सीआरपी आरआरबी-XV भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों का चयन ऑफिसर स्केल-1 यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जरूरी है। इसके बिना किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

परीक्षा कब आयोजित की जाएगी?

आईबीपीएस आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल-1 की प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 9 नवंबर को जारी होने के बाद उम्मीदवारों के पास परीक्षा की तैयारी और जरूरी इंतजाम करने के लिए करीब 12 दिन का समय है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपना कॉल लेटर जल्द डाउनलोड कर लें। इससे आखिरी समय में वेबसाइट पर ज्यादा लोगों के आने से होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड पर दी गई तारीख और अन्य जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

विज्ञापन

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं और आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल-1 प्रीलिम्स एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक को खोलें।

इसके बाद लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें। फिर पासवर्ड या जन्मतिथि की जानकारी भरें।

विज्ञापन विज्ञापन लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

उसमें दी गई सभी जानकारियां जांच लें और पीडीएफ डाउनलोड कर लें।

परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट अपने साथ जरूर लेकर जाएं।

एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी?

आईबीपीएस आरआरबी पीओ एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी होंगी। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र और उससे जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है। इसके अलावा परीक्षा के समय और केंद्र पर पहुंचने से जुड़े निर्देश भी दिए जाएंगे। उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। अगर नाम, रोल नंबर या किसी दूसरी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो तुरंत आईबीपीएस से संपर्क करें। परीक्षा से पहले इस तरह की गड़बड़ी ठीक कराना जरूरी है।

परीक्षा के दिन कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। इसके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आईबीपीएस एडमिट कार्ड डाक या ईमेल के जरिए नहीं भेजेगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को इसे वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है और पहचान से जुड़े कौन-से दस्तावेज साथ रखने हैं, इसकी जानकारी कॉल लेटर में दी गई होगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा से पहले इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और जरूरी तैयारी पूरी रखें।

आगे की चयन प्रक्रिया क्या होगी?

आईबीपीएस आरआरबी पीओ भर्ती 2026 में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद चयन प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू होगा। उम्मीदवारों को हर चरण में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अभी अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा की तारीख नजदीक है, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करें और एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी पहले ही जांच लें।