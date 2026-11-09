सरकारी नौकरी: डीयू-इसरो से लेकर एनएलसी तक... आज खत्म हो रही है इन पांच भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया, जानें

दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने पद हैं?

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सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या योग्यता है?

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इसरो में किन पदों पर भर्ती है?

इसरो भर्ती के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

CSIR-UGC NET के लिए कब तक फॉर्म भरें?

CSIR-UGC NET के लिए क्या योग्यता चाहिए?

NLC में कितने अप्रेंटिस पद खाली हैं?

NLC अप्रेंटिस भर्ती में कौन कर सकता है आवेदन?

WBPSC में सब सर्वेयर के कितने पद हैं?

WBPSC भर्ती के लिए उम्र और भाषा की शर्त क्या है?

दिल्ली विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 126 पद भरे जाएंगे। इनमें सीनियर असिस्टेंट के 46 और असिस्टेंट के 80 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 नवंबर 2026 है। असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित प्रशासनिक काम में कम से कम दो साल का अनुभव और टाइपिंग की जानकारी भी जरूरी है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र 32 साल तय की गई है।सीनियर असिस्टेंट पद के लिए भी उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन साल का काम करने का अनुभव मांगा गया है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र 35 साल रखी गई है। दोनों पदों के लिए आवेदन दिल्ली विश्वविद्यालय के भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन पढ़ लेना चाहिए, ताकि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और उम्र से जुड़ी शर्तों को ठीक से समझ सकें। आवेदन की अंतिम तारीख आज होने के कारण फॉर्म जमा करने में देरी न करें।भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) ने अलग-अलग पदों पर कुल 97 वैकेंसी निकाली हैं। इनमें टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, नर्स, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन, लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइवर और मल्टी टास्किंग स्टाफ जैसे पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी। उम्मीदवार आज यानी 9 नवंबर 2026 को रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ISRO के SDSC SHAR भर्ती पोर्टल पर करना होगा।टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए संबंधित इंजीनियरिंग विषय में प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट पद के लिए संबंधित विषय में बीएससी की डिग्री मांगी गई है। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी पदों के लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई, एनटीसी या एनएसी प्रमाणपत्र जरूरी है। लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइवर पदों के लिए 10वीं पास होने के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस और तीन से पांच साल का अनुभव मांगा गया है। मल्टी टास्किंग स्टाफ और फायरमैन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 9 नवंबर कर दी थी। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2026 थी। उम्मीदवार आज रात 11:50 बजे तक बिना लेट फीस के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में दाखिले के लिए पात्रता तय की जाती है। परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार NTA के CSIR NET पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास एमएससी या इसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55 फीसदी अंक जरूरी हैं, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 50 फीसदी रखे गए हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड बीएस-एमएस, बीई, बीटेक, बीफार्मा और एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवार भी तय नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और विषय से जुड़ी शर्तें आधिकारिक सूचना में देख लेनी चाहिए।NLC इंडिया लिमिटेड ने अप्रेंटिस के कुल 1,067 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें 700 आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस और 367 ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 9 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक है। उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र जरूरी है। वहीं, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित योग्यता के तहत फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगी गई है।ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस के लिए बीकॉम पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, बीकॉम की डिग्री 2022 से 2026 के बीच पूरी करने वाले उम्मीदवार पात्र हैं। इस भर्ती में आवेदन करने की सुविधा केवल तमिलनाडु और पुडुचेरी के उम्मीदवारों के लिए है। इसलिए दूसरे राज्यों के उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पात्रता की शर्तों को ध्यान से देखें। इच्छुक उम्मीदवार NLC इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख आज शाम 5 बजे है, इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) ने सब सर्वेयर के 1,145 पदों पर भर्ती निकाली है। ये पद भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशालय में स्थायी नियुक्ति के लिए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक है। उम्मीदवारों के पास माध्यमिक यानी 10वीं पास की योग्यता के साथ सर्वे इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास और सर्वेयर ट्रेड में दो साल का आईटीआई प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास एक साल का अनुभव हो।सब सर्वेयर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ उम्मीदवार को बंगाली भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। हालांकि, नेपाल की मूल भाषा बोलने वाले उम्मीदवारों को बंगाली भाषा की इस शर्त से छूट दी गई है। योग्य उम्मीदवार पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, उम्र और भाषा से जुड़ी सभी शर्तें पढ़ लेनी चाहिए। आज दोपहर 3 बजे के बाद आवेदन का मौका बंद हो जाएगा।