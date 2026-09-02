बंगाल: 12,445 हायर सेकेंडरी शिक्षक पदों के लिए जल्द जारी होगी नई मेरिट लिस्ट, OBC कोटे में बदलाव के बाद फैसला

सेकेंडरी शिक्षक भर्ती की शॉर्टलिस्ट सितंबर में आने की उम्मीद

संशोधन के हिस्से के रूप में, पिछले महीने उम्मीदवारों से आयोग के पोर्टल पर अपनी OBC उप-श्रेणी की जानकारी अपडेट करने के लिए कहा गया था। उम्मीद है कि इसके बाद आयोग सेकेंडरी स्कूल टीचिंग जॉब्स में भर्ती के लिए भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाएगा, जिसके लिए 23,209 खाली पद उपलब्ध हैं।



पिछले साल सितंबर में आयोजित चयन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों पर संशोधित आरक्षण ढांचे के तहत इंटरव्यू के लिए विचार किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सेकेंडरी-लेवल भर्ती के लिए इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट सितंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी होने की संभावना है।

OBC आरक्षण में बदलाव के बाद भर्ती पैनल की दोबारा समीक्षा

भर्ती प्रक्रिया मूल रूप से 17 प्रतिशत OBC आरक्षण प्रावधान के तहत शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा 10 जून, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में OBC-A के लिए 10 प्रतिशत और OBC-B के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया था, जिसमें 140 पिछड़ी जातियां शामिल थीं। 16 जून, 2025 को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचिंग की लगभग 35,000 वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हुए, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के तहत 17 प्रतिशत कोटा भी शामिल था।



अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस साल मई में घोषणा की थी कि 66 समुदायों के लिए OBC आरक्षण को एक निश्चित प्रतिशत तक बदला जाएगा। आरक्षण के ढांचे में इस बदलाव के कारण आयोग को भर्ती पैनल की समीक्षा करनी पड़ी और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू और काउंसलिंग का शेड्यूल फिर से तैयार करना पड़ा।