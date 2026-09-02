बंगाल: 12,445 हायर सेकेंडरी शिक्षक पदों के लिए जल्द जारी होगी नई मेरिट लिस्ट, OBC कोटे में बदलाव के बाद फैसला
पश्चिम बंगाल में हायर सेकेंडरी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 12,445 खाली पदों के लिए जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है। यह कदम राज्य में OBC आरक्षण को 17 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किए जाने के बाद उठाया जा रहा है।
विस्तार
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) हायर सेकेंडरी शिक्षक भर्ती के लिए जल्द ही नई मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। यह फैसला राज्य सरकार के OBC आरक्षण के नियमों में बदलाव के बाद लिया जा रहा है।
इस भर्ती में 12,445 खाली पद शामिल हैं। सरकार ने भर्ती में ओबीसी आरक्षण को 17 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का फैसला किया है। इसके बाद नई मेरिट लिस्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है।
नई मेरिट लिस्ट से बदल सकती है उम्मीदवारों की रैंकिंग
आयोग 21 जनवरी को जारी मेरिट लिस्ट की दोबारा समीक्षा कर रहा है, जिसे पिछली TMC सरकार द्वारा लागू आरक्षण ढांचे के तहत तैयार किया गया था।
आयोग के सूत्रों के अनुसार, पिछली समिति ने नियुक्ति के लिए 3,586 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। नए मूल्यांकन से पिछली लिस्ट में शामिल कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी और रैंकिंग में बदलाव हो सकता है।
जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू पहले ही हो चुके थे, उनकी काउंसलिंग 13 अगस्त को रोक दी गई थी और नई मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद इस प्रक्रिया के फिर से शुरू होने की उम्मीद है।
आयोग भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समय-सीमा को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। SSC अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 31 मई, 2027 तक यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है और SSC मेरिट लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के बाद बाकी चरणों में तेजी लाना चाहता है।
सेकेंडरी शिक्षक भर्ती की शॉर्टलिस्ट सितंबर में आने की उम्मीद
संशोधन के हिस्से के रूप में, पिछले महीने उम्मीदवारों से आयोग के पोर्टल पर अपनी OBC उप-श्रेणी की जानकारी अपडेट करने के लिए कहा गया था। उम्मीद है कि इसके बाद आयोग सेकेंडरी स्कूल टीचिंग जॉब्स में भर्ती के लिए भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाएगा, जिसके लिए 23,209 खाली पद उपलब्ध हैं।
पिछले साल सितंबर में आयोजित चयन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों पर संशोधित आरक्षण ढांचे के तहत इंटरव्यू के लिए विचार किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सेकेंडरी-लेवल भर्ती के लिए इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट सितंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी होने की संभावना है।
OBC आरक्षण में बदलाव के बाद भर्ती पैनल की दोबारा समीक्षा
भर्ती प्रक्रिया मूल रूप से 17 प्रतिशत OBC आरक्षण प्रावधान के तहत शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा 10 जून, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में OBC-A के लिए 10 प्रतिशत और OBC-B के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया था, जिसमें 140 पिछड़ी जातियां शामिल थीं। 16 जून, 2025 को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचिंग की लगभग 35,000 वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हुए, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के तहत 17 प्रतिशत कोटा भी शामिल था।
अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस साल मई में घोषणा की थी कि 66 समुदायों के लिए OBC आरक्षण को एक निश्चित प्रतिशत तक बदला जाएगा। आरक्षण के ढांचे में इस बदलाव के कारण आयोग को भर्ती पैनल की समीक्षा करनी पड़ी और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू और काउंसलिंग का शेड्यूल फिर से तैयार करना पड़ा।