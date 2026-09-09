Fact Check: फिलीपींस के एक साल पुराने वीडियो को नेपाल बाढ़ से जोड़कर किया जा रहा शेयर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मां और बेटी पानी के तेज बहाव में खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल का है, जहां बाढ़ के बाद मां और बेटी फंस गए हैं।

अमर उजाला ने अपनी पड़ताल में वायरल दावे को गलत पाया है। हमने पाया कि वायरल वीडियो एक साल पुराना फिलीपींस है।

क्या है दावा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि नेपाल बाढ़ में एक मां और बेटी फंस गए हैं।

शिशिर पटेल नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा,’आखिर हार गई मां और बेटी..इकलौती बेटी के साथ मां बाढ़ में फंस गई,देखने वाले वीडियो बनाते रहे लेकिन अंत में बाढ़ की जीत हुई। लगातार बाढ़ की घटनाओं के बाद यह सबसे दर्दनाक वीडियो आया सामने । वीडियो कहांं की है यह हमें जानकारी नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन इस पोस्ट में नेपाल का हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। पोस्ट का लिंक आप यहां और आर्काइव लिंक यहां देख सकते हैं।

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इसी तरह के अन्य पोस्ट के लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं। वहीं, आर्काइव लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं।

पड़ताल

इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले वीडियो के कीफ्रेम को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। इस दौरान हमें cebudailynews नाम की वेबसाइट पर वायरल वीडियो के कुछ कीफ्रेम देखने को मिले। यह रिपोर्ट 9 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेग्रोस ओरिएंटल के गुइहुलंगन शहर में बरंगाय लोगो के अधिकारी और निवासी, अपने इलाके में बन रहे स्पिलवे ब्रिज प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर से काम जल्दी पूरा करने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले, बालोगा बरंगाय कैप्टन जेफरी डेलारिटा द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में, 13 और 17 साल की दो बहनें 4 सितंबर, 2025 (गुरुवार) को कांसालाकान नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद बीच में फंसी हुई दिखाई दी थीं। ये दोनों बहनें स्कूल से घर लौट रही थीं, तभी भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। आखिरकार वे पानी की तेज धारा में बह गईं, लेकिन स्थानीय निवासियों द्वारा बचाए जाने से पहले वे किसी तरह एक पेड़ की जड़ को पकड़ने में कामयाब रहीं।

इसके बाद हमें mustsharenews. की रिपोर्ट मिली। यह रिपोर्ट 11 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सोमवार (8 सितंबर) को फिलीपींस के नेग्रोस ओरिएंटल के गुइहुलंगन में स्कूल से घर लौटते समय एक नदी पार करते हुए दो छात्राएं अचानक आई बाढ़ में बह गईं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दो लड़कियां (जो आपस में बहनें हैं) उफनती नदी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक-दूसरे को पकड़े हुए दिख रही हैं, जिसके बाद वे गिर गईं और तेज बहाव में बह गईं। GMA न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छी बात यह रही कि वे नदी में आगे जाकर एक पेड़ की जड़ को पकड़ने में कामयाब रहे और फिर स्थानीय लोगों ने उन्हें बचा लिया गया है।

पड़ताल का नतीजा

हमने अपनी पड़ताल में वायरल वीडियो को फिलीपींस का पाया है। इस वीडियो का नेपाल से कोई संबंध नहीं है।