{"_id":"616163f98ebc3e29920d0a1c","slug":"upsssc-pet-2021-result-soon-to-be-released-view-latest-updates-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPSSSC PET 2021: PET के रिजल्ट की सभी बाधाएं हुईं दूर, अब जल्द ही जारी किए जाएंगे परिणाम, देखें लेटेस्ट अपडेट","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Published by: देवेश शर्मा Updated Sat, 09 Oct 2021 03:20 PM IST

सार UPSSSC PET 2021: UPSSSC द्वारा 24 अगस्त को आयोजित की गई PET के लिए फाइनल आंसर-की जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा के परिणाम अब जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) के परिणाम जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 24 अगस्त को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी और इसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का PET में उतीर्ण होना आवश्यक है। PET के लिए परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद राज्य में लेखपाल के 7882 पदों समेत कुल 22,794 पदों पर भर्ती के लिए लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। अगर आप भी लेखपाल परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के FREE UP लेखपाल ग्रामीण विकास E-Book - Download Now की सहायता ले सकते हैं।

रिजल्ट के रास्ते से सभी बाधाएं हुईं दूर

UPSSSC द्वारा आयोजित की गई PET के परिणाम अब जल्द ही घोषित किए जा सकते हैं। 6 अक्टूबर को आयोग ने इस परीक्षा के लिए फाइनल आंसर-की जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए आंसर-की सबसे पहले 31 अगस्त को जारी किए गए थे और उस समय अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई थी। अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद बोर्ड ने फाइनल आंसर-की जारी कर दिया है। इस आंसर-की के जारी होने के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि PET का फाइनल रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है।

फाइनल आंसर-की में हुए हैं ये बदलाव

रिवाइज्ड आंसर-की पर आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि दूसरी शिफ्ट के प्रश्न - पत्र में 3 सवाल गलत पाए गए और और 1 सवाल के विकल्प में भी संशोधन किया गया है। इसलिए आयोग ने कहा है कि जिन छात्रों ने दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में हिस्सा लिया है, उन्हें इन प्रश्नों के पूरे नंबर मिलेंगे। जबकि पहली शिफ्ट की आंसर-की में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कब तक जारी हो सकता है रिजल्ट

PET के फाइनल आंसर-की के जारी किए जाने के बाद विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है की इसके लिए फाइनल रिजल्ट की घोषणा जल्द ही कि जा सकती है। इन रिपोर्ट्स की मानें तो आयोग PET के फाइनल परिणाम एक सप्ताह के भीतर जारी कर सकता है। अभ्यर्थियों को इससे संबंधित सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

